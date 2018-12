Shiar fra Syrien er blevet makker med Mona

32-årig familiefar fra Syrien glæder sig over nyt job hos vaskerivirksomheden DFD i Vejen. Produktionschef Steen Glentbæk og kollegerne glæder sig over at hjælpe en nye kollega ind på det danske arbejdsmarked.

- Jeg er meget glad for mine kolleger og specielt for Mona. Hun hjælper mig altid med arbejdet og med computeren. Vi reparerer tøj, og det bedste ved mit nye arbejde er optimismen: Jeg kommer til at tænke på fremtiden. Inden praktikken var jeg altid sur, nu er jeg altid glad. Min integrationsydelse er slut, og jeg får en rigtig løn, så ja, jeg er selvfølgelig meget glad, siger Shiar Battal Amro.

Servicesektoren i dansk industri hjælper svage og udsatte på kanten af arbejdsmarkedet i job. En undersøgelse fra DI viste i denne uge, at 46.000 ud af de 223.000 medarbejdere i branchen har været på en form for offentlig støtte som eksempelvis kontanthjælp, dagpenge eller fleksjob inden for det seneste år. Dermed er virksomheder som vaskerier, kantiner og rengøringsfirmaer markant bedre end resten af den private sektor til at få borgere ud i et arbejde.

Steen Glentbæk har taget en mentoruddannelse for at kunne hjælpe praktikanter som Shiar Battal Amro hos DFD i Vejen. Produktionschefen har et godt samarbejde med jobcenteret, som han har besøgt for at fortælle om virksomhedens erfaringer med flygtninge og andre på kanten af det danske arbejdsmarked. Foto: André Thorup

Hans kone er i praktik i et bageri, og ægteparret har fire børn: to tvillinger på otte år (en dreng og en pige) foruden en søn på to og den yngste pige på 11 måneder. Shiar Battal Amro og ægtefællen hjælper dem med lektier, så de to voksne har nok at lave. Men Shiar Battal Amro elsker at gå på arbejde og lærer mere dansk end på sprogskolen.

Den 32-årige familiefar kom fra Aleppo i Syrien til Danmark i 2015, og gennem Jobcenter Vejen fik han i første omgang seks måneders praktik. Chefen, Steen Glentbæk, forlængede aftalen, og nu tegner det til, at Shiar Battal Amro får et fast lønnummer i Vestergade sammen med 86 danske og udenlandske kolleger.

Sprogskole i kantinen

Han arbejder også sammen med Alexandra fra Rumænien og en kollega med rødder i Afrika, og de tre har én ting til fælles med deres danske kolleger:

- I pausen går vi i kantinen, og her snakker vi altid dansk. Min afrikanske kollega forstår mindre af det, men vi lærer ham selvfølgelig at tale dansk, forklarer Shiar Battal Amro.

I tre år gik han på sprogskolen tre dage om ugen, og det var for lidt til at lære dansk så hurtigt, som han gerne vil. En fem måneders praktik på et slagteri hjalp ham ikke for alvor, for her var kollegerne fra Polen.

- De snakkede kun polsk og engelsk, ikke dansk. Jeg sagde til min chef, at jeg ikke forstod engelsk eller polsk, men havde brug for at lære dansk, husker Shiar Battal Amro.

Syreren venter på resultatet fra en eksamen i dansk i Esbjerg og skal desuden til en mundtlig eksamen i begyndelsen af december.

- Jeg håber at komme til at tale rigtigt godt dansk, jeg forstår allerede meget, siger Shiar Battal Amro.