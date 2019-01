Rynkebys rige ejer investerer kraftigt i juicemarkedet

Æblerne kommer især fra Tyskland i marskområdet Altes Land ved Elb-floden syd for Hamborg. Selvom Eckes-Grinini er tysk, får Rynkeby selv lov til at styre sit indkøb af råvarer.

Nu har han stået i spidsen for en transformation, der sidste år bragte Eckes-Graninis svenske produktion af friskpresset juice til Fyn. Den markedsføres fortsat under navnet Brämhults i små, solide plastikflasker.

Han har været topchef i Rynkeby-virksomheden i over et år efter en lang karriere, hvor han blandt andet har haft ansvaret for at sælge 3-Stjernet spegepølse, Kims-chips og kaffe fra Merrild.

- De har set efter, hvor de kunne få et stort tredje ben at stå på, og der har Rynkeby været en oplagt mulighed med den position, som Rynkeby har i hele Norden, siger Peter Frank Andersen.

Positionering: Et investeringsprogram på et trecifret millionbeløb er ved at nærme sig enden for juicefabrikken Rynkeby Foods på Midtfyn.

Juicebarer øger interessen

Produktionen i svenske Borås blev brat afbrudt ved indgangen til 2018, og derefter skulle Brämhults-flaskerne produceres på Fyn på et nyt anlæg.

- Det er produkter med kort holdbarhed, og det skaber en anden puls i virksomheden, der har været vant til at være lagerførende. Hvis der er noget, der kikser nu, så kan du ikke redde det dagen efter. Flowet med frisk frugt, vi får presset, tappet og sendt ud til kunder i hele Norden, også i Nordsverige, er en af de store forandringer, der har været i 2018, siger Peter Frank Andersen.

Mængden af solgt juice er nogenlunde stabilt i Norden, men værdien går op i takt med, at forbrugerne er villige til at betale ekstra for bedre kvalitet.

- Joe & The Juice og andre juicebarer har øget interessen og åbnet folks øjne for, at man kan få friskpresset juice af en høj kvalitet, og du behøver ikke at stå derhjemme og presse den, siger Peter Frank Andersen.

Langt hovedparten af Rynkebys produkter er dog fortsat den såkaldte kolonialjuice, der ikke behøver at stå på køl og typisk sælges i kartoner.

Her relancerer Rynkeby i disse dage sit gamle varemærke "Rigtig Juice", der har været fraværende siden 2010, med en omfattende reklamekampagne. Til en forandring sælges juicen nu i plastikflasker og i flere nye varianter, herunder økologiske.

Hele indsatsen med friskpresset juice og den billigere "Rigtig Juice" skal være med til at betale for de investeringer, som Eckes-Grinini har gjort i sit danske datterselskab.

I det seneste regnskab fra 2017 fik Rynkeby Foods et underskud på ni millioner kroner ud af en omsætning på godt en milliard kroner. Tallene fra 2018 er ikke klar, men det tegner fortsat til røde tal.

I begge tilfælde forklares resultaterne med de mange investeringer og omstillinger, der senere skal føre til en profitabel vækst.

- Når jeg tager økonomihatten på, så var 2018 ikke tilfredsstillende. En virksomhed med vores størrelse og formåen skal ikke levere resultater, som vi gjorde i 2017 og 2018. Til gengæld er det en klar forudsætning, at vi skal tjene penge i år, siger Peter Frank Andersen.

Han tilføjer, at Rynkeby sidste år var i stand til at sælge alt det, man kunne producere.

- Når jeg har strategihatten på, så ser jeg en lys fremtid for Rynkeby. Men lige nu og her betaler vi lærepenge, siger han.

Eckes-Grinini omsatte i 2017 for 7,3 milliarder kroner og havde et driftsoverskud på 650 millioner kroner. Det er aldrig kommet frem, hvad koncernen betalte for at overtage Rynkeby, men Arla har oplyst, at alene fortjenesten ved at sælge Rynkeby beløb sig til knap 900 millioner kroner.