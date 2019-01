Revisor for dækfirmaet Genan kom uventet tidligt på anklagebænken

De fik dog en lang næse, for Jakob Lund Poulsen bad om rettens tilladelse til, at han kunne vente med at udspørge Bent A. Nielsen, til han havde set retsbogen.

De to anklagere fra Bagmandspolitiet var hurtigt færdige, og de så ud til at glæde sig til at høre, hvad Bent A. Nielsen havde at fortælle Lund Poulsen.

Dagen begyndte som vanligt i Retssal F ved Retten i Viborg klokken lidt over ni. Bent A. Nielsen skulle svare på de sidste spørgsmål fra anklagerne, Martin Stassen og Per Justesen, og herefter var det meningen, at Bent A. Nielsen skulle svare på spørgmål fra sin forsvarer, Jakob Lund Poulsen.

I denne sag er som bekendt stifteren Bent A. Nielsen tiltalt for svindel for et beløb stort set enslydende med det, som sagen mod Lars Nørholdt drejede sig om. Også Bent A. Nielsen er tiltalt for bedrageri og mandatsvigt af særlig grov beskaffenhed.

Vigtig revisor

I sagen ved Retten i Viborg er der to tiltalte. Dels Bent A. Nielsen, dels den 54-årige Bjarne Nielsen, som er tiltalt for medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed for 420 millioner kroner - samme beløb, som Bent A. Nielsen er tiltalt for at have bedraget for.

Bjarne Nielsen var revisor for Genan og Bent A. Nielsen, og det var han fra cirka 2003, til det hele ramlede i sommeren 2014.

Anklagemyndigheden mener, at en erklæring, som Bjarne Nielsen udfærdigede 6. marts 2013 er helt afgørende for sagen. I denne erklæring skriver Bjarne Nielsen, at der mellem Genan Gruppen og det af Bent A. Nielsen 100 procent ejede tyske selskab BAN International GmbH. ikke var noget mellemværende.

Dette mellemværende - eller rettere manglen på samme - var et krav fra en række banker, som Genan Gruppen forsøgte at låne penge fra - cirka en milliard kroner.

Sagt på en anden måde: Vi (bankerne) vil gerne låne penge til jer (Genan), men de cirka 400 millioner kroner, som Genan har udlånt til BAN International GmbH., skal lige betales tilbage først.

Anklagemyndigheden er af den opfattelse, at ingen mennesker på jorden kunne forstå Bjarne Nielsens erklæring anderledes, end at dette beløb var betalt tilbage fra BAN til Genan.

Det mener Bjarne Nielsen og Bent A. Nielsen nu nok det kunne, for det, der var sket, var, at dette mellemværende på 400 millioner kroner mellem Genan Gruppen og BAN International havde holdt flyttedag nogle dage før Bjarne Nielsens erklæring.

Nu var det nemlig ikke længere Genan Gruppen, som havde 400 millioner kroner til gode. Fordringen var flyttet til et andet selskab i koncernen, Genan Business & Development.

Hvor meget skiftevis Per Justesen og Martin Stassen end forsøgte at vride rundt på Bjarne Nielsen, fik de ham ikke til at købe ideen om, at alle kun kunne forstå det således, at BAN havde betalt pengene tilbage til Genan Gruppen.

De næste retsdage byder på vidneafhøringer af en lang række involverede.

Dommen falder først sidst på foråret. Der er sandsynligvis omkring 20 retsmøder tilbage.