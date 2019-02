Overtog familiegården i 1991: Nu er Asger Krogsgaard storbonde med 1700 søer

Asger Krogsgaard er en af landets mest succesfulde landmand med gården Mogensgård ved Ringkøbing.

Hele bedriften koncentrerer sig om 1700 søer, der leverer en betydelig smågriseproduktion, og dertil kommer 1000 hektar jord, der bidrager med en stor del af det foder, der spises i staldene.

Familiegården overtog han i 1991 sammen med sin kone, Dorthe Krogsgaard, og siden er virksomheden eksploderet i størrelse.

I 2017 havde Asger Krogsgaard Holding, der omfatter en stribe selskaber, et overskud på knap ni millioner kroner og en bogført egenkapital på 50 millioner kroner.

I mange år har Asger Krogsgaard været en af de mest magtfulde profiler i dansk landbrug med en stribe tunge tillidsposter.

I Landbrug & Fødevarer er han næstformand i bestyrelsen og formand for den såkaldte virksomhedsbestyrelse. Her er han valgt til at repræsentere de 400 virksomheder, der udover landbrugene er medlemmer af landbrugsorganisationen - og med Danish Crown, Tican, Arla og DLG som nogle af de største.

Asger Krogsgaard og hans kone har fire voksne børn, hvoraf de to - drengene - begge går landbrugsvejen. Måske overtager de en dag Mogensgård og bliver i så fald fjerde generation på gården, der ligger få hundrede meter fra nordsiden af Ringkøbing Fjord.