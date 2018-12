Ny landbrugs-boss: Imagekampagner har givet rigtig gode resultater

Anne Arhnung er ny topchef i lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer, der skal blive bedre til at forklare sig over for forbrugere og politikere

Anne Arhnung afløser den tidligere toppolitiker Karen Hækkerup, der fik fire år som direktør i Landbrug & Fødevarer, inden hun overraskende stoppede i september for at prioritere sin familie. Før Hækkerup blev organisationen ledet af den tunge Venstre-profil Søren Gade, men i baggrunden steg Anne Arhnung i graderne og har været tæt på de store beslutninger, der er truffet i landbruget igennem mange år.

- Men vi fik faktisk også god opbakning, da Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister. Der er en anerkendelse i det politiske system af, at vi er et vigtigt erhverv.

Hendes kontor ligger på syvende sal i Axelborg, landbrugets højborg i det indre København. Man kan se vidt ud over hovedstadens tage, men naboen, advokatfirmaet Gorrissen Federspiels nye domicil Axel Towers, har stjålet udsigten over til Christiansborg, hvor en landbrugslobbyist skal hente sine vigtigste resultater hjem til medlemmerne.

- Det er nyt at være ansigtet udadtil og ikke bare at stå i første række, men helt forrest, siger Anne Arhnung i et interview til avisen Danmark.

- Det er sjovt at se udviklingen. Hvis min far stadig var landmand, så ville der nærmest kun være ham tilbage på billedet, siger Anne Arhnung.

Billederne er taget på godset Fuglsang på Lolland, hvor hendes farfar var godsforpagter, indtil hendes far tog over. Snesevis af landbrugsmedhjælpere, heste, hunde og efterhånden også traktorer er stadset op til fotografering på billederne, hvor det ældste er fra 1940'erne.

- Jeg har respekt for folks valg i forhold til, hvad de vil have på deres tallerken. Jeg vil bare gerne have, at dansk landbrug er med til at producere maden, uanset om det er kød eller grøntsager, siger Landbrug & Fødevarers nye direktør Anne Arhnung. PR-foto

- Den retorik smutter let ud, hvis man i sidste ende havde håbet på noget mere. Når man opgør et tab på seks milliarder kroner, så batter 380 millioner ikke ret meget. Men vi er rigtigt glade for det, vi fik, siger Anne Arhnung.

Men svaret fra landmændene var jo, at det var for lidt og ikke ville kunne mærkes.

- Det var et bredt flertal af partier, der gerne ville hjælpe os, uden at vi selv havde bedt ret meget om det. Det vidner om, at man synes, at vi er et vigtigt erhverv, siger Anne Arhnung.

Seges, et videnscenter under Landbrug & Fødevarer, havde beregnet, at tørken kommer til at koste landbruget over seks milliarder kroner og kan bringe flere hundrede landmænd ud i store økonomiske problemer. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev kort efter enige om en hjælpepakke til landbruget til en værdi af 380 millioner kroner.

Mens Anne Arhnungs rolle er at forstå, hvad der reelt er opnåeligt politisk, kan det være sværere at tøjle medlemmernes forventninger til Christiansborg.

Men også den seneste finanslovsaftale for 2019 kom landbruget i møde med en droppet fosforafgift, bedre vilkår for generationsskifte og flere penge til eksportfremstød.

- Vi kom i god kontakt med befolkningen. Erfaringen var, at debatten ved middagsbordet skiftede. Fra en bebrejdende tone om det, landbruget gør, til en nysgerrighed omkring vores erhverv, siger Anne Arhnung. Forud var gået flere års arbejde med at fusionere landbruget og fødevareerhvervets organisationer til Landbrug & Fødevarer, men nu var det tid til at være udadvendt og skabe en form for stolthed omkring de mange landmænd og virksomheder, der producerer fødevarer i Danmark.

Globale forbrugere

En ting er den politiske virkelighed. En anden er at forstå, hvor forbrugerne bevæger sig hen. Her skal Landbrug & Fødevarer holde øje med den globale forbruger, da medlemmerne producerer fødevarer svarende til en befolkning på 15 millioner mennesker.

Klimadagsordenen fylder meget, og landbruget er i skudlinjen med det store aftryk, som især landbrugsdyr sætter på klimaet.

Landbrugets topchef medgiver, at Landbrug & Fødevarer ikke er i mål med at forklare sig.

- Der er nogen, der råber højt, fordi de har en holdning til, hvordan vi producerer. Det skal vi tale os ind i, og nogle gange er vi for dårlige og reaktive i forhold til at fortælle, hvad vi har gjort og vil gøre, siger Anne Arhnung.

Især kvæglandbrugene kritiseres for den store belastning fra køer, der udleder metan, og landbruget har ikke haft megen succes med at forklare, at man forsker kraftigt i bl.a. foderblandinger, der kan reducere klimabelastningen.

- Jeg tror ikke, at danskerne ved, at den danske ko er en af de mest klimaeffektive i verden. Det er fordi, at vi har arbejdet målrettet på det i mange år, siger Anne Arhnung.

Inden sin seneste udnævnelse var hun også direktør for Seges, der på vegne af landbruget og virksomhederne investerer store beløb i ny viden indenfor planteavl, svin og kvæg.

Er kødløse dage og folk, der helt holder op med at spise kød, en trussel mod dine medlemmer?

- Jeg har respekt for folks valg i forhold til, hvad de vil have på deres tallerken. Jeg vil bare gerne have, at dansk landbrug er med til at producere maden, uanset om det er kød eller grøntsager. Det er ikke en trussel, for vi producerer jo det hele, siger hun og fortæller om et skifte i hendes eget køkken.

- Jeg tror, at alle har ændret madvaner. Det har jeg også selv. Før var kød hovedbestanddelen i alt, hvad jeg spiste, og det er det ikke længere. Jeg spiser kød hver dag, men jeg spiser mindre kød end tidligere, siger Anne Arhnung.

Kontoret på Axelborg ligger fjernt fra en pløjemark, men fra tid til anden kører hun traktor og ser til dyrene i sit andet hjem i Jylland. Anne Arhnung er gift med gårdejer Niels Dengsø Jensen, der udover at være bestyrelsesformand i grovvareselskabet DLG driver landbrug ved Viborg med 300 malkekøer. Den tætte kontakt til landbruget ser hun som en fordel, når hun skal have hele sektoren med sig.

- Jeg har et billede af, hvad landmændene er stået op til her til morgen. Hvad enten det er grise eller køer, eller om de har sat sig op på traktoren for at tage sukkerroer op på Lolland, siger Anne Arhnung.