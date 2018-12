Ny bøfchef: - Jeg læser alle anmeldelserne

Kundernes tilfredshed med Jensens Bøfhus stiger, hvis man skeler til vurderingstjenesten Trustpilot. Her er bøfkæden gået fra to til fire stjerner ud af fem mulige siden juni.

Alligevel skal man ikke lede længe for at finde harmdirrende anmeldelser fra kunder, der i detaljer beskriver deres dårlige oplevelser med at spise hos Jensens Bøfhus.

Også selv om kæden nu er nået langt i sin genopretningsplan, der især handler om at skabe gode gæsteoplevelser.

Jensens Bøfhus' kommende direktør, Anders Nikolaisen, ser de negative anmeldelser som et vilkår for branchen.

- Vi lever i hele branchen med, at alle gæster er madanmeldere. Det er kun dejligt, for det er også der, at vi henter inspiration til, hvor vi skal hen. Har man forsømt at give en god oplevelse, så får man det at vide, siger Anders Nikolaisen.

Han er i dag kædedirektør hos den konkurrerende cafékæde Vivaldi, og her kender man også til forbrugernes kritiske kommentarer på nettet.

- Hos Vivaldi tager vi alle anmeldelser seriøst, og jeg sidder som direktør og læser alle anmeldelserne. Det er med til at påvirke mine beslutninger i forhold til, hvordan virksomheden drives, siger Anders Nikolaisen.

Holdningen bakkes op af hans kommende chef, Jensens Bøfhus' bestyrelsesformand, Jesper Rosener.

- Man må ikke have en idé om, at fordi vi har været igennem hårde tider, så er det o.k., at nogle kunder er utilfredse, siger han.