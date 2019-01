Nervøsiteten over Huawei breder sig i danske virksomheder

Den kinesiske mobilgigant Huawei, som både er verdens største leverandør af teleudstyr og verdens næststørste smartphoneproducent, er i søgelyset hos politikere verden over af frygt for, at teknologien kan misbruges til spionage. Og nervøsiteten smitter, mens gigantens logo knejser over Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged