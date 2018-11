Mere hæder til fynske robotter: MIR vinder fornem vækstpris

Endnu en stor anerkendelse til den fynske robotvirksomhed, der torsdag aften blev kåret som landsvinder af EY Entrepreneur of the Year 2018.

Med sejren er MIR sikret en plads i VM-finalen i Monaco til næste sommer, hvor vinderne fra over 50 lande er med. Og her vil MIR vække opsigt, forudsiger Lars Fløe Nielsen med disse ord:

- På bedste vis forstår MIR og dens ejere at forene en stærk forretningssans med skabelse af vækst og udvikling. Entrepreneuren er en rollemodel for den kommende generation, lød det i begrundelsen fra juryens formand, Lars Fløe Nielsen, der selv tidligere har vundet prisen med sin virksomhed Sitecore i 2014.

Allerede for tre år siden vandt MIR prisen på Fyn i startupkategorien i EY-konkurrencen, men i finalen i København blev de slået på målstregen af et medicinalfirma. MIR satte dog ikke farten ned af den grund, og siden har den lille fynske robotvirksomhed med årlige væksttal på 300-500 procent vokset sig ind i hovedkonkurrencen. Torsdag aften var fynboerne så tilbage i København, hvor de revancerede sig og tog sejren i den helt store kategori.

MIR blev torsdag aften udråbt som vinder i den prestigefyldte vækstkonkurrence EY Entrepreneur of the Year 2018 ved EY's landsfinale i Forum i København, hvor stifter Niels Jul Jacobsen og adm. direktør Thomas Visti, begge afgørende for selskabets store succes, kom på scenen, blev hyldet og fik prisen overrakt af erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

EY-vinder Mobile Industrial Robots står bag tre mobile logistikrobotter, som både bruges i industrier og produktion verden over og kører på sygehuse og plejecentre i Danmark. Robotterne har skabt et nyt marked i stedet for de mere klassiske logistikrobotter AGV (Automated Guided Vehicles), som krævede særlige "ruter" og afspærring. Desuden er MIR-robotterne langt billigere - med priser fra 250.000 kroner - og mere brugervenlige.Den fynske robot kommer i tre varianter og størrelser. MIR100 var den første og er den mindst kraftfulde af de tre med en kapacitet på 100 kg - deraf navnet. MIR200 blev lanceret sidste år og kan som navnet antyder, løfte mere, mens også brugerfladen - via en tablet - blev forbedret med den nye udgave. Den foreløbigt sidste MIR-robot er MIR500 fra juni i år, det er den største og kraftigste. Den er bygget efter internationale pallemål og kan udstyres med både palleløfter og robotarm. MIR500 er også den hurtigste af de tre robotter, som alle er udstyret med 360 grader vision og kan navigere autonomt og selv finde den mest effektive vej til en destination og i dynamiske miljøer, hvor mennesker og andre køretøjer færdes.

MIR's direktør Thomas Visti og stifter Niels Jul Jacobsen (nummer et og to fra venstre) på scenen ved overrækkelsen af hæderen som Danmarks førende vækstvirksomhed. Foto: EY

Har skabt ny industri

I juryens begrundelse for at vælge MIR blev det fremhævet, at MIR har skabt en helt ny industri i Danmark, som er godt på vej til at blive et globalt væksteventyr. De hjælper også virksomheder verden over med at optimere og automatisere.

MIR var klart den yngste og også den mindste af de deltagende virksomheder i finalen med blot fem år på bagen, men til gengæld vokser virksomheden mere end de fleste.

- MIR er en aktiv del af et levende miljø, hvor de inspirerer andre omkring sig og selv fører nye ideer ud i livet, lyder det videre i juryens begrundelse.

EY lægger i vækstkonkurrencen også vægt på, om en virksomhed er "born global", altså om den er født til at agere på verdensmarkedet fra starten, og om den er "first mover", altså først med noget nyt inden for sin branche. MIR passer perfekt på de to kriterier, hvilket også blev fremhævet i begrundelsen.