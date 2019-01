Mens bedragerisag er for retten: Pensionskasse klar til at sælge stormombruste Genan

Genbrug: Mens Genan-stifteren Bent A. Nielsen kæmper for sin frihed i retten, er PKA klar til at sælge Viborg-virksomheden.

- Vi er kommet ud på den anden side efter en meget turbulent periode, hvor det drejede sig om at redde virksomheden, arbejdspladserne og den viden, der var. Sammen med bankerne har vi fået etableret en rigtig fornuftig kapitalstruktur, siger Michael Nellemann Pedersen, der er investeringsdirektør i PKA.

PKA omfatter en række pensionskasser med 300.000 medlemmer, blandt andet socialrådgivere og sygeplejersker, og har en pensionsformue på 275 milliarder kroner.

I 2007 købte PKA sig ind i Genan og investerede kraftigt i at udvikle virksomheden, der genvinder brugte bildæk, som ellers ville blive brændt eller sendt til deponi.

I 2014 rullede skandalen imidlertid, da Genan-stifteren Bent A. Nielsen blev smidt ud af selskabet. En intern whistleblower havde afsløret fejl i regnskaberne, og senere blev såvel Bent A. Nielsen som hans revisor tiltalt for bedrageri og medvirken til bedrageri.

Den sag kører lige nu ved Retten i Viborg. Imens har PKA slugt et stort tab, men også skudt flere penge ind i en videreudvikling af Genan, som siden 2017 har tjent penge.

- Hvordan har Genan udviklet sig i forhold til jeres forventninger?

- Meget positivt, vil jeg sige. De sidste penge, vi skød ind, får vi forrentet, og dem skal vi nok få tilbage. Men det betyder ikke, at vi får det hjem, vi oprindeligt investerede i virksomheden, for det gør vi ikke, siger Michael Nellemann Pedersen.

Oven på et langt og tumultarisk ejerskab vil han nu gerne ud af Genan-investeringen, hvis en seriøs køber melder sig.

- Der er ikke nogen af vores aktiver, der ikke er til salg, hvis det rette bud kommer. Men vi har lidt mere fokus på, at Genan kunne vi godt være interesseret i at sælge. Vi har reddet virksomheden, og hvis den rette mulighed opstår, er vi klar til at sælge vores aktier, siger Michael Nellemann Pedersen.

- Oplever I interesse for selskabet?

- Ja, det er der igen tvivl om. Der er en god ledelse, virksomheden er i god gænge, og vi tjener penge hvert år. Kommer der nogle interessante muligheder, vil vi se seriøst på det.

Michael Nellemann Pedersen mener ikke, at retssagen blokerer for et salg af virksomheden. Han er dog opmærksom på, at Genan-stifteren Bent A. Nielsen løbende skaber overskrifter om Viborg-virksomheden.

- Man må leve med, at der er en vis herre, der render rundt og laver uro i baggrunden. Men det kan vi godt, siger Michael Nellemann Pedersen.

Bent A. Nielsen har tydeligt gjort opmærksom på, at han er uenig i det anklageskrift, der er rettet mod ham. Sidste år husstandsomdelte han i avis i Viborg-området, hvor han udførligt argumenterede for sin uskyld.

Under retssagen er det kommet frem, at Bent A. Nielsen har en såkaldt earn out-aftale, der efter hans opfattelse betyder, at han skal have en del af pengene, hvis PKA sælger Genan. PKA er dog dybt uenig i den påstand, da selskabet mener, at både PKA og en række banker står forrest i køen til at få penge retur.

Michael Nellemann Pedersen forventer, at PKA vil have tabt i omegnen af 800 millioner kroner på Genan-eventyret, hvis virksomheden blev solgt i dag.

Derfor hviler Genan konstant som en mørk skygge over pensionskassen. Det ses blandt andet på PKA's særlige hjemmeside om ansvarlige investeringer, der fortæller alt om milliardinvesteringer i vindmølleparker, energirenoveringer og grønne obligationer. Miljøvirksomheden Genan er ikke nævnt med et ord.

- I virker ikke til at være specielt stolte af Genan. Er det på grund af retssagen?

- Der har været skrevet meget om den sag. Det er en investering, som vi havde meget store forventninger til. Det underliggende formål om at genbruge råmaterialer i en cirkulær økonomi klinger jo rigtigt, men sagerne om regnskabsmanipulation og penge, der er forsvundet, har skadet vores omdømme. Vi bruger dem (Genan, red.) ikke så aktivt længere på vores hjemmeside, og det er måske ikke retfærdigt, for nu kører tingene og vi er tilbage på sporet, siger Michael Nellemann Pedersen.