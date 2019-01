Lokal Gazelle-virksomhed solgt til konkurrent for to-cifret millionbeløb

Mens OnlinePartners to gange har modtaget Børsens Gazellepris, så strøg s360 i 2018 helt til tops som landets bedst indtjenende virksomhed inden for digital markedsføring på Computerworlds liste over IT-kometer.

Både s360 og OnlinePartners er specialister i at optimere virksomheders tilstedeværelse på platforme som Google og Facebook. Med købet bliver s360 en af de store spillere på markedet med en forventet omsætning i år på over 100 mio. kr, lyder det i en pressemeddelelse.

Internationalt perspektiv

De to nuværende ejere af OnlinePartners, Rune Bruun Hansen og Tina Halkjær, fortsætter som henholdsvis senior digital strategist og client director i s360, hvor Rune Bruun Hansen ligeledes bliver en del af ejerkredsen sammen med s360-grundlæggere Jakob Vedel og Mathias Hillerup Larsen og andre ledende medarbejdere samt Egmont Publishing.

- I vores dialog er jeg blevet bekræftet i, at vores kultur i OnlinePartners harmonerer rigtig godt med kulturen i s360. Derudover kan s360 give os adgang til endnu flere kompetencer samt et internationalt perspektiv, som jeg er sikker på, at både medarbejdere og kunder i OnlinePartners vil få stor glæde af, siger Rune Bruun Hansen, der grundlagde bureauet i 2010.

s360 vil efter opkøbet beskæftige omkring 70 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Aarhus, afdelingerne i København, Malmø og Helsinki samt på OnlinePartners nuværende kontor i Kolding.

- Vi forventer en fortsat vækst, hvor der er brug for de dygtigste folk inden for digital marketing, og derfor er vi selvfølgelig enormt glade for, at alle medarbejdere kan fortsætte som en del af s360, siger Jakob Vedel.