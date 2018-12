Lettere at være ledig: A-kasser tager over fra jobcentre

Hver fjerde ledig skal møde hos a-kassen fra sommer. A-kasser ser frem til at matche medlemmer med arbejdsgivere - 3F har fået 9000 i job. Brancheorganisation vil have løsning på proforma-ansøgninger.

- Mantraet er skiftet, siden Claus Hjort Frederiksen sad i ministerstolen, og man skulle søge mindst fire job. Vi råder vores medlemmer til at søge to job om ugen og registrere det i deres joblog, men vi bliver også kigget efter i skoene af Beskæftigelsesministeriet og revisionen, om vores medlemmer søger det, de skal, fortæller forretningsfører Eva Obdrup fra 3F's a-kasse.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) fastsatte i sin tid et krav om fire ansøgninger om ugen, men reglen blev droppet i 2008 på grund af proforma-ansøgninger. I dag fastsætter a-kasserne kravene til de ledige og bliver målt på deres indsats af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Benchmarket med en grøn, gul eller rød smiley.

Forsøgsordningen begynder 1. juli for 37.500 ledige, og de skal fortsat søge mindst et konkret job om ugen og mindst seks om måneden alt efter kravene fra deres a-kasse. Avisen Danmark beskrev tidligere på ugen, hvordan arbejdsgivere som Lars Studstrup fra Aarhus Rengøring læser ansøgninger, hvor op imod hver anden ledig ikke er reelt interesseret i jobbet, og ifølge en undersøgelse fra Dansk Erhverv spilder især arbejdsgiverne i rengørings- og hotelbranchen tid på proforma-ansøgninger.

9000 job via 3F

I den fireårige forsøgsordning får a-kasserne ansvaret for den ledige i de første tre måneder, inden han eller hun fortsætter i et parallelt spor med a-kasse og jobcenter som i dag og flertallet af de 106.000 ledige.

Endnu har 3F og de andre a-kasser endnu ikke set kriterierne fra Beskæftigelsesministeriet, men ifølge Eva Obdrup er forsøget attraktivt for a-kasserne og de ledige.

- De ledige kan gå ind ad a-kassens dør i stedet for jobcenterets og skal kun forholde sig til deres lokale afdeling i de tre måneder, og forhåbentlig er de videre inden da. Vi vil rigtig gerne have god kontakt med vores medlemmer og har stor tilknytning til mange arbejdsgivere med vores 65 afdelinger. Vi har et stærkt kendskab til medlemmerne og lokalområdet og ved, hvornår arbejdsgiverne mangler arbejdskraft. Vi har formidlet 9000 job over de senere år og besætter 98 procent af de job, vi får ind fra arbejdsgiverne, siger Eva Obdrup.