Niels B. Christiansen eksperimenterer med at gøre Lego-klodsen digital, men han fastholder, at den fysiske byggeklods er så relevant som nogensinde. Fremover skal den bare laves af sukkerrør.

Topchef: Hundredvis af studerende sidder helt stille, da to Lego-designere springer op på scenen med hver en iPad. En traditionel Lego-by på et bord er efter få sekunder udvidet til en intens, tredimensionel leg på iPad-skærmene, hvor Lego-husene er vakt til live med et mylder af figurer, en pludselig ildebrand, klassiske Lego-brandbiler og en helikopter, der redder Lego-mænd ned fra taget. Stedet er et stort auditorium på Aarhus Universitet, og Legos topchef, Niels B. Christiansen, er i gang med et timelangt oplæg, der tryllebinder de studerende. Undervejs får de smagsprøver på den teknologiske udvikling, som også Lego har gang i. - Det er eksempel på, hvordan vi eksperimenterer, og det er kun anden gang, vi viser det frem offentligt. Det var godt, at det virkede, siger Niels B. Christiansen bagefter i et interview til avisen Danmark. Showet på scenen var en prototype på noget, der snart kan blive en digital tilføjelse til de Lego-æsker, som hvert år åbnes af millioner af børn over hele verden. - Der kommer digitale produkter ind, men der skal også være en helt basal byggeoplevelse. At blande de ting rigtigt, så vi i børnenes øjne er cool og spændende, det er den store udfordring, siger Niels B. Christiansen. Han har stået i spidsen for Billund-koncernen i lidt mere end et år efter en lang karriere hos især Danfoss på Als. På den ene side kom han til en legetøjsvirksomhed, der var blevet for tung, og hvor væksten var gået i stå. En fyringsrunde, der globalt berørte 1400 ansatte, var netop overstået, og situationen kaldte på handling hos den nye topchef. På den anden side tjener Lego stadig ekstremt mange penge. Otte milliarder kroner lød overskuddet på i 2017, så der er rigeligt råd til at investere i fremtiden. - Den største udfordring er ikke ny. Vi skal vedblive med at være innovative, siger Niels B. Christiansen. Børn er krævende størrelser, og den samme Lego-æske kan ikke overleve i årevis i sortimentet. 60 procent af Legos produkter udskiftes hvert år, og designerne har et enormt ansvar for at ramme rigtigt, når de udvikler en ny Lego City-brandstation, en Star Wars-stjernejager eller et Lego Friends-trætophus. - Kan man være bange for, at Lego en dag ikke bevæger sig i samme retning som børnene? - Man skal være lidt paranoid, der hvor jeg sidder. Vi er meget ude og se, hvordan børn leger, og vi kan se, at den fysiske byggeklods er så relevant som nogensinde. Der er en stor bevidsthed om, at det er vigtigt, at børn bevæger sig i den fysiske verden, og børnene vil det gerne. Det er en misforståelse, at børn kun vil lege digitalt, siger Niels B. Christiansen. Udgangspunktet for Lego skal derfor fortsat være de farverige æsker med klodser, der skal bygges, skilles ad, bygges om og bygges igen. - Hver gang, vi gør noget innovativt og spændende med den fysiske klods, virker det. Så det er jeg ikke så bange for. Det må ikke være sådan, at det digitale er det sjove, og den fysiske leg er kedelig. Det er op til os at løse det, lyder det fra Lego-direktøren. Sortimentet er en skønsom blanding af Legos egne opfindelser og partnerskaber med andre, herunder filmskaberne bag Star Wars og Batman. En af årets store succeser er et partnerskab med Bugatti, producenten af nogle af verdens mest avancerede supersportsvogne. - Vi er i en unik position, for der er mange, der gerne vil lege med Lego, konstaterer Niels B. Christiansen, og det er Bugatti-sportsvognen et godt eksempel på. I Lego-udgaven består den af 3599 dele, og på grund af sværhedsgraden anbefales det at være mindst 16 år for at kunne bygge den. Alligevel er den blevet en salgssucces og har givet Lego massiv opmærksomhed blandt bilelskere i alle aldre. - Det har været helt fantastisk. Det er et eksempel på, hvad man kan med en kreativ organisation, men det underbygger også den idé, vi har om, at du kan bygge alt, hvad du kan forestille dig. Det er ikke tomme ord, siger Niels B. Christiansen.

Topchefens favoritprodukt er lige nu Lego-udgaven af den franske supersportsvogn Bugatti. Pr-foto: Lego

Erstatter plastic Modsat den originale sportsvogn kører legetøjsudgaven ikke på fossile brændsler, og netop bæredygtighed fylder meget i Legos selvforståelse i disse år. I 2015 øremærkede koncernen en milliard kroner til at udvikle helt nye materialer, der kan erstatte den oliebaserede plastic, som Lego-klodser støbes af i dag. Siden er samfundets interesse for plastic kun blevet større, og manges øjne er rettet mod Lego, der er kendt for sine stærke værdier og det positive aftryk på børns leg. Så forventer man også, at Lego kan fremstille produkter med en minimal miljøbelastning. - Men jeg køber ikke præmissen om, at vi skal afskaffe plastic. Plasticdebatten handler mest om plastic, der ender i naturen, men du skal lede længe ovre i parken, hvis du skal finde en Lego-klods, siger Niels B. Christiansen. Alligevel investerer Lego kraftigt i at opfinde et alternativ til den nuværende plastic. Målet er at basere produktionen på bæredygtige materialer i 2030, og det er en svær opgave. Et godt bud er lige nu et materiale baseret på sukkerrør, og de første Lego-æsker med delvist bæredygtige elementer er allerede på hylderne. Til gengæld er det dybt kompliceret at udvikle et materiale, der kan bruges til alle Lego-klodser. I virkeligheden er det svært at producere Lego, fordi klodserne skal passe helt præcist til hinanden, så de kan samles, hænge sammen og skilles ad af barnefingre. - Det kunne være rart, hvis det ikke var lavet af fossile brændstoffer, men af noget, der var plantebaseret. Det er der, vi giver den gas lige nu. Man bygger ikke et brand som Lego, uden at man en gang imellem tager en position på noget og siger: Dette her vil vi gerne, siger Niels B. Christiansen. I ejerfamilien overvåges milliardinvesteringen i materialer tæt af Thomas Kirk Kristiansen. Han er fjerde generation i Lego-familien og udpeget til den, der på vegne af sine søskende er den mest aktive ejer af virksomheden. Niels B. Christiansen mener, at det er afgørende for at kunne afsætte så mange ressourcer til et mål, der ligger så langt ude i fremtiden. - At turde at sætte et flag i jorden i 2030 og sige, at da skal vi være fremme, det kræver en ejer, der også gerne vil det. Der træder Thomas frem og giver sin opbakning til hele organisationen, siger Niels B. Christiansen. Ambitionen var at ansætte omkring 100 specialister til at forske i materialer, og hvis projektet lykkes, vil de nye opfindelser blive stillet til rådighed for andre virksomheder, der er afhængig af plastic. - Så vi er med til at udvikle materialer, der ikke findes, men som vil kunne bruges i en masse andre sammenhænge end bare Lego-klodser, siger Niels B. Christiansen.

- Jeg køber ikke præmissen om, at vi skal afskaffe plastic. Plasticdebatten handler mest om plastic, der ender i naturen, men du skal lede længe ovre i parken, hvis du skal finde en Lego-klods, siger Niels B. Christiansen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Stort spring For den sønderjyske ingeniør var det et stort spring at forlade Danfoss til fordel for Lego. Fra termostater og avanceret industriteknik til prinsesser og Ninjago-krigere i et legetøjsunivers. Opgaven har begge steder været at optimere virksomhederne, men alligevel er hverdagen helt forskellig fra før. - Alle kommer og siger et eller andet om, hvordan de har leget med Lego, at de har kælderen fuld af Lego, eller at deres børnebørn leger med Lego. Jeg bliver altid mødt med en enormt positiv holdning, og det åbner døre. Der er nok ikke så mange virksomheder i verden, der har det sådan, siger Niels B. Christiansen. Han oplever det også, når han rejser rundt i verden med ejerfamilien Kirk Kristiansen. For nylig var der Fan Weekend i Skærbækcentret i Sønderjylland. 500 voksne Lego-fans fra 25 lande fremviste deres bedste Lego-byggerier, og her kan man med stor sikkerhed også møde Kjeld Kirk Kristiansen, tredje generation i Lego-dynastiet. - Jeg var derude sammen med Kjeld, og de bliver virkelig begejstrede, når han kommer ind. Han er ultimativt set ambassadøren, og det er fantastisk at se ham gå rundt og betragte de forskellige kreationer, siger Niels B. Christiansen og fortsætter: - Kjeld er jo selv en dygtig Lego-bygger. Det er så brand-rigtigt. - Hvad er dit eget favoritprodukt? - Lige nu er det Bugattien. Jeg kan godt lide, at den kombinerer noget virkeligt med noget, der ikke er let at bygge. Og hvis du åbner den, så sidder der 16 små cylindre dernede, som du selvfølgelig også bygger i Lego, lyder det fra den 52-årige ingeniør.

- Jeg bliver altid mødt med en enormt positiv holdning, og det åbner døre. Der er nok ikke så mange virksomheder i verden, der har det sådan, siger Niels B. Christiansen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix