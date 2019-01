Kohberg tager bagerbukserne på: Brødgigant går i sort/hvide tern for at skille sig ud

Det har været for svært at pege Kohberg Bakery Groups produkter ud på brødhylderne. Det ændrer sig fra på mandag, hvor den sønderjyske brødgigant lancerer ny, letkendelig indpakning og med tv-reklamer sætter fokus på, at nok er maskinerne større end hos den lokale bager, men det er stadig bagere, der står bag det hele.

Bolderslev: "Kend den på knækket." Så er ingen vist i tvivl om, at det handler om pølser fra Langeland. Branding, når det er bedst. På Kernesvinget i den sønderjyske by Bolderslev sidder administrerende direktør Peter Christensen og håber, at danskerne om kort tid vil kigge på supermarkedets brødhylder og tænke "den med ternene - det er Kohberg". Fra på mandag vil alt rugbrød og alle boller, der ruller ud fra Kohbergs tre bagerier i Bolderslev, Haderslev og Taastrup, komme i nye klæder. Benklæder. Som blikfang har virksomheden valgt bagernes velkendte sort- og hvidternede arbejdsbukser. - Vi har ikke været synlige nok på hylderne. Det har været for svært at overskue, hvor vores varer stod, fordi vi har haft for mange forskellige udtryk, forklarer Peder Christensen beslutningen om at strømline udtrykket og samtidig sætte ind med nye tv-reklamer, der skal øge bevidstheden om værdierne i det danske, familieejede selskab, hvor brødet bages af rigtige bagere - faktisk 80 af slagsen. Kohbergs nye slogan er derfor også "Vi er bagere".

Medarbejdere til casting Det er Kohbergs egne, uddannede bagere, der agerer reklamesøjler i den nye strategi. De 80 bagere blev spurgt, om de kunne tænke sig at være med, og der var så mange, der meldte sig, at det endte med, at der måtte en intern casting til.

Veganere får et praj Det er knap et års arbejde, der nu er klar til at blive lanceret. Der er lavet et stort benarbejde med blandt andet kundeinterviews, butiksanalyser, jyske og sjællandske fokusgrupper, ligesom man har lånt butikker i Kolding, Aarhus og København, hvor inviterede forbrugere har set den oprindelige hylde først og siden den nye. - Vi har brugt meget tid på det her, og det har krævet en del forberedelse at gøre klar til, at vi skifter emballage på alt i løbet af kun et par dage, forklarer den administrerende direktør, der på den nye emballage også har opfyldt en række af de ønsker, man kan høre, forbrugerne har. Derfor vil man under Kohberg-logoet lynhurtigt kunne se, om produktet er nøglehulsmærket eller har fuldkornsmærket. Og som noget helt nyt følger den sønderjyske brødproducent tidens trend og er blevet medlem af Dansk Vegetarisk Forening, så man kan sætte mærket "Vegansk" på, hvor kravene til det overholdes.