Kender branchen: Jensens Bøfhus plukker ny direktør hos konkurrent

Hjerte banker for Jensens

Anders Nikolaisen nåede at være fire år hos Vivaldi. Her har han set, hvordan hans gamle arbejdsplads Jensens Bøfhus kom ud i store problemer med massive underskud, restaurantlukninger og udskiftning i ejerkredsen.

- Jeg har stadig et stort hjerte, der banker for Jensens Bøfhus. Det har gjort ondt at se, hvad der er sket, og når jeg får tilbudt muligheden, så vil jeg gerne bidrage til at rette op på det igen, siger Anders Nikolaisen.

Jesper Rosener fremhæver, at de nuværende bøfhuse tiltrækker 3,5 millioner gæster årligt, og at besøgstallet er steget med 25 procent siden sommerferien. Det skyldes blandt andet nye menukort og en kampagne kaldet "God bøf eller gratis".

- Der har været talt meget om Jensens Bøfhus' problemer og udfordringer. Men man skal huske, at der har været 3,5 millioner mennesker om året, der vælger at gå på Jensens. Det er et fantastisk udgangspunkt for at skabe en god forretning, siger Jesper Rosener.

Jensens Bøfhus afslutter sit regnskabsår til nytår, men Jesper Rosener ønsker ikke at kommentere, hvordan regnskabstallene vil se ud for 2018.

- Men det er ikke en opgave, der er løst. Det er helt klart, siger bestyrelsesformanden.