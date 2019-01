"Vildere" er det korte motto for den 42-årige hurtigsnakker Jacob Risgaard, der er den ene direktør i trioen bag internetsuccesen Coolshop.

Mens de diskrete brødre Mark og Mike Nielsen er købmændene, der konstant ekspanderer virksomheden til nye lande og produktområder, tegner Jacob Risgaard butikken udadtil, og det gør han med succes.

Da en konkurs før nytår var en realitet for Top-Toy, koncernen bag Fætter BR og Toys'r'us i Norden, stod Jacob Risgaard hurtigt klar med et bud på resterne. I dele af pressen blev det udlagt sådan, at der nu var håb for de 3000 ansatte, der mistede jobbet i Top-Toy-konkursen. Det gav masser af opmærksomhed, men Coolshops intention var ikke at overtage en masse medarbejdere.

Coolshop var interesseret i Top-Toys varelager, Fætter BR-navnet og måske nogle af de store Toys'r'us-varehuse, der kunne genopstå som legetøjsbutikker under navnet Kids Coolshop.

Top-Toy endte i stedet hos Føtex- og Bilka-ejeren Salling Group, og dermed må Jacob Risgaard og hans kolleger bruge andre metoder for at sikre sig en større bid af legetøjsmarkedet.

Jacob Risgaards talegaver et trænet igennem en lang karriere som iværksætter, som han gerne fortæller om i foredrag til unge, der kunne fristes til selv at starte egen virksomhed.

I 1990'erne fandt han selv et hul i markedet, der gjorde det muligt at sælge masser af dvd-film til danskerne. Filmene købte han i USA, og så kunne de sælges i Danmark samtidig med, at filmene blev vist i biografen.

Han havde ingen penge med hjemmefra. Risgaard voksede op i Sæby med en enlig mor, der indrettede hjemmet med ting fra Blå Kors-butikken. Faren, der er italiener, mødte Jacob Risgaard først mange år senere.

Dvd-butikken gik udmærket, men i 2000 bristede it-boblen, og banken trak tæppet væk under den unge iværksætter Jacob Risgaard. Han stod tilbage med en gæld på over en million kroner, og han har beskrevet, hvordan fogedretten plukkede ham for alt, hvad han ejede - også den grå jaco-papegøje, han havde købt for en formue et halvt år tidligere.

Nu vidste Jacob Risgaard, at han aldrig ville blive gældfri som almindelig lønmodtager. Om det var her, at han opfandt mottoet "vildere", er uvist, men han fandt i hvert fald sammen med Mark og Mike Nielsen om at etablere Coolshop. Det begyndte som en lille grossistvirksomhed, men da Coolshop udvidede med en netbutik, erobrede den hurtigt en stor del af salget af computerspil i Danmark.

I dag sælger Coolshop alt fra spil til legetøj og elektronik til havegrill og skønhedsprodukter i syv lande.

Det har udviklet sig til en stor forretning med årlige millionoverskud, der har gjort de tre stiftere ekstremt velhavende. Jacob Risgaard arrangerer hvert år Cool Car Race, hvor rigmænd fremviser deres sportsvogne og tjener penge hjem til godgørende formål.

Jacob Risgaard bor i Frederikshavn med sin kæreste og et hold tvillinger i en flot villa ud til Kattegat.