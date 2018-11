Ind i varmen: Tusinder får job i servicebranchen

Kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere og folk på dagpenge er guld for vaskerier, kantiner og andre virksomheder, som mangler ledige hænder, siger DI. Hver femte ansatte i branchen har været på offentlige forsørgelse inden for det seneste år.

- Det går godt i danske virksomheder, og vi har nu muligheden for at få alle med. I servicesektoren er vi enormt stolte over at vise vejen og få folk på kanten af arbejdsmarkedet ud i job. Vi er rigtig gode til det, fordi virksomhederne er åbne og nysgerrige over for alle, som har lyst til at arbejde i sektoren. Vi siger ikke nej, hvis man ikke lige har de rette kompetencer eller har stået uden for arbejdsmarkedet i et stykke tid. Den nysgerrighed slår igennem, om det så er vaskerier, kantiner eller i plejesektoren, forklarer branchedirektør Jakob Scharff fra Dansk Industri.

- Virksomheden ser, om der gemmer sig noget guld, de kan arbejde videre med. Servicesektoren har jobtyper, hvor man ikke altid har brug for mange kvalifikationer, så vi har mulighed for at møde den enkelte, få lagt et program og få medarbejderen ind i virksomheden. Det handler om uddannelse og om, at man skal lære at lande på arbejdsmarkedet igen, siger Jakob Scharff.

46.000 medarbejdere er rykket fra offentlig forsørgelse til et job i en virksomhed på et år, og den største gruppe - godt 19.000 - er gået fra dagpenge til selvforsørgelse, mens knap 11.000 kommer fra sygedagpenge, og knap 7600 er rykket fra kontanthjælp eller andre ydelser. Samme antal kommer ifølge undersøgelsen fra førtidspension, skåne- eller fleksjob. Ifølge Jakob Scharff er årsagen enkel: Virksomhederne mangler hænder og lægger en plan for at få den nye medarbejder godt ind i jobbet.

Læg en plan og nå dit mål

Dansk Industri er dykket ned i tallene, og en pæn del af de 46.000 medarbejdere i branchen har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, men er alligevel kommet ud mellem kolleger til et aktivt arbejdsliv til glæde for dem selv og samfundet.

- Servicevirksomhederne har nogle muligheder, som ikke alle i det øvrige erhvervsliv måske har. Vi kan opbygge kompetencer på og nå et mål, og det har vi kilovis af gode eksempler på, og alle medlemsvirksomheder har rollemodeller. Virksomhederne erkender også, at det tager tid at nå målet, men når det lykkes at få en medarbejder ind efter lang tids ledighed, så har man ofte en loyal medarbejder for livet. Man har gjort noget særligt for dem, og vores virksomheder kan fortælle meget stærke og livsbekræftende historier om mennesker, som er hjulpet til en ny vej i livet, siger Jakob Scharff.

Ifølge Jakob Scharff er virksomhederne gode til at håndtere de udfordringer, som følger med at ansætte og oplære mennesker, som har været syge, i et ressourceforløb eller på kontanthjælp i længere tid. Problemstillingerne er velkendte, da den private servicesektor gennem alle årene har ansat flere fra offentlig forsørgelse eller støttede job sammenlignet med den private sektor og det samlede arbejdsmarked.

- Det er klart, at nogle af de personer, som kommer ind, skal lære at møde kulturen i virksomheden og forstå, at det er vigtigt at levere høj service til tiden. I en kantine er der også nogle faglige kvalifikationer, som skal bygges på, og så er til tider nogle kulturelle og sproglige udfordringer, men virksomhederne er dygtige til at arbejde med mange nationaliteter og baggrunde, forklarer Jakob Scharff.