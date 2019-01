Genan-stifteren: Virksomhederne havde en vanvittig høj soliditet

Bent A. Nielsen, bedrageri-tiltalt dækkonge fra Viborg, forklarede torsdag i Retten i Viborg, at hans virksomheder havde rigelige med penge, men at hans fald fra tinderne skyldtes andres inkompetence og mangel på forretningsledelse

Forsvar: Skal man tro den 75-årige Bent A. Nielsen, stifter af dækforarbejdningsvirksomheden Genan med adressse i Viborg, brugte han en stor del af sin tid op i gennem 00'erne på at tale og forhandle med villige investorer i hans virksomhed - eller hans barn, som han selv kalder Genan.

Man kunne næsten forledes til at tro, at han næsten ikke havde tid til at lave andet.

Det havde han imidlertid, og det er nogle af disse handlinger og dispositioner, han nu sidder tiltalt for i Retten i Viborg. Tiltalen drejer sig om bedrageri og mandatsvig for i omegnen af 500 millioner kroner.

Torsdag gik sagen ind i sit 12. retsmøde ud af i skrivende stund cirka 27-30 planlagte. Allerede nu har sagen vist sig at have et omfang, der er hidtil uset i Retten i Viborg, og ligeledes på landsplan må siges at høre til i Superligaen - i hvert fald hvad angår svindel-beløbet, som tiltalen lyder på.

Bent A. Nielsen har tidligere i retsforløbet haft mulighed for at udtale sig, men det har været anklagemyndigheden, som har stillet spørgsmålene, og den tiltalte 75-årige forretningsmand har i flere situationer haft svært ved at skjule sin mistillid til deres kompetencer for slet ikke at tale om anklagernes grundlæggende forståelse for, hvordan et verdensomspændende firma agerer. Eller mangel på samme.

Da Bent A. Nielsen lidt over klokken ni satte sig i vidneskranken - som når det er den tiltalte, som sætter sig i denne stol, må kaldes for anklagebænken - var han tydeligvis mere i sin hjemmehavn, for i dag, torsdag, var det hans forsvarer advokat Jakob Lund Poulsen, der skulle stille spørgmålene.

Disse var da også fra ende til anden af en lidt mere rund og inkluderende karakter.

Bent A. Nielsen fik lejlighed til i grove træk at fortælle om hele sin forretningskarriere inden for dæk- og gummibranchen begyndende i 1976, da han købte familievirksomheden Viborg Slidebanefabrik.

Og denne rejse havde efter Bent A. Nielsens vurdering været en stor succes - lige indtil sommeren 2014, hvor han af sine medaktionærer blev tvunget til at trække sig ud af Genan og sælge sine aktier til PKA for én krone.

Tiltalen mod Bent A. Nielsen handler om to ting. Anklageskiftet mod ham er derfor delt op i to dele. Den ene del handler om en tiltale for mandatsvig for godt 70 millioner kroner, den anden del om bedrageri for cirka 420 millioner kroner.

Anklagerne mener blandt andet, at han har fyret de nævnte 70 millioner kroner af ved at købe ejendomme, renovere andre og udbetale arveforskud til sin søn. Penge, der i følge anklagemyndigheden hørte til i Genans kasse.

Tiltalen om bedrageri handler om, at anklagemyndigheden mener, at Bent A. Nielsen over for långivere har fortalt, at et økonomiske mellemværende på 420 millioner kroner mellem det 100 procent Bent Nielsen-ejere firma BAN International GmbH. og Genan var ude af verden. Det var det ikke, mener anklagemyndigheden.

Bent A. Nielsen mener noget andet. Det forklarede han anklagerne for nogle uger siden, og det gentog han, da han mere venligt blev udspurgt af sin forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen.

- Det var ikke noget mellemværende, gentog Bent A. Nielsen i retten torsdag.

Efter hans og mange andres vurdering var Genan en mere end sund og solid virksomhed, som mange gennem årene har vist stor interesse i at investere i.

- Vi havde en vanvittig høj soliditet, sagde Bent A. Nielsen.

Filmen knækkede imidlertid, da PKA som på daværende tidspunkt ejede 48 procent af aktierne i Genan sammen med et bankkonsortium, begyndte at frygte, at en låneaftale mellem disse banker og Genan ikke var lovlig, fordi Bent A. Nielsens mellemværende mellem sit eget firma BAN og Genan ikke var ude af verden.

Bent A. Nielsen havde i mange år haft et fortrinligt samarbejde med PKA, fortalte han i retten, men det led et knæk, da ledelsen i PKA blev skiftet ud og andre fra dette pensionsselskab fik sæde i Genans bestyrelse.

- Jeg må jo ikke sige sådan i retten, men de var bindegale, og jeg skulle have smidt dem ud af bestyrelsen, for det kunne jeg. Jeg blev rådgivet til at gøre det af mine tyske advokat, men jeg undlod det altså. Og det er det, som jeg fortyder mest, sagde Bent A. Nielsen.

Sagen fortsætter hen over vinteren og det tidlige forår med i første omgang afhøring af en lang række vidner, og senere med procedurer fra henholdvis anklager og forsvarer.

Det er ganske alvorlige tiltaler, der er rettet mod Bent A. Nielsen.

I den forgange uge blev stifteren af Hesalight Lars Nørholt ved Retten i Roskilde idømt syv års ubetinget fængsel for blandt andet bedrageri og mandatsvig for cirka det samme beløb, som Bent A. Nielsen er tiltalt for at have svindlet med.