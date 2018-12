Fire skridt mod et fast arbejde

4 En plovmand forpligter

Virksomhederne bliver honoreret for deres mentorindsats med 200 kroner i timen, som virksomheden kan bruge efter behov. Beløbet er symbolsk, og en mentor udløser typisk 500 kroner om ugen for arbejdet med en praktikant. Mentoren bliver ifølge Lars Lauritsen frikøbt til at være buddy eller kammerat for praktikanten og hjælpe til at øge dennes evne på arbejdsmarkedet.

- Beløbet er symbolsk, men giver et gensidigt forpligtende samarbejde. Vi har et flow, og det giver borgerne en trædesten til at komme videre. Vi vurderer, at det samfundsmæssigt er god økonomi, men vi har også virksomheder, som ikke får penge eller bare laver individuelle forløb, siger Lars Lauritsen.