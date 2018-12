Erhvervsredaktøren: Så trådte Lego-arvingen frem i lyset

Med en rekordstor donation skifter Lego Fonden gear og øremærker en større del af sin velpolstrede pengetank på over 12 milliarder kroner til humanitære formål.

Det kom frem i denne uge, at fonden har afsat solide 100 millioner dollar - over 650 millioner kroner - til nogle af de mest udsatte mennesker i verden, nemlig børn i flygtningelejre i Irak, Jordan, Libanon og Bangladesh.

Det er de yngste ofre for krigen i Syrien samt rohingya-flygtninge, der med pengene får adgang til børnehaver og uddannet personale. Målet er at tænde et håb i øjnene på børnene, der ellers havde udsigt til en barndom i håbløshed.

Kun tre procent af den humanitære hjælp i verden går til uddannelse, og kun en smule heraf er målrettet de mindste børn. Det er oplagt, at Lego Fonden har set rigtigt og kan gøre en forskel med sin donation.

Pengene kommer selvfølgelig fra Lego, for Lego Fonden ejer 25 procent af virksomheden, der igennem mange år har været en regulær pengemaskine.

Derfor var det også en selvfølge, at det var fondens formand, Thomas Kirk Kristiansen, der fortalte om donationen i nogle få udvalgte medier.

Eller sagt på en anden måde: Det burde være en selvfølge, men det er faktisk helt usædvanligt, at 39-årige Thomas Kirk Kristiansen stikker næsen frem.

Han er søn af det store Lego-koryfæ Kjeld Kirk Kristiansen, der nu er fyldt 71 år og så småt har forberedt sin pensionering. Thomas Kirk Kristiansens søskende har valgt ham til at repræsentere sin generation som ejere af Lego-koncernen, og det har naturligt skabt interesse om hans person.

Men Thomas Kirk Kristiansen bryder sig ikke om opmærksomheden. Det mærker man tydeligt i de få interviews, han har givet - og de mange interviews, han har afslået.

På en måde er det logisk, for Lego er en beundret virksomhed over hele verden, og populariteten er lige så stor hos børn som forældre. Derfor er der også meget at tabe.

Hvis ejerfamilien træder ved siden af med en uheldig kommentar, vil den lynhurtigt blive spredt rundt på sociale medier og kunne ramme salget af legoklodser.

Den slags har Lego ikke brug for, og koncernen er kendt for at være knivskarp i sin kommunikation. Profiler som Lego-bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp og koncernchef Niels B. Christiansen mestrer kunsten at udtale sig, så det ikke kan misforstås.

De fleste kan sikkert forstå, hvis Thomas Kirk Kristiansen helst er fri for et liv i rampelyset. Han og hans familie er Danmarks absolut rigeste og kan nyde tilværelsen med sportsvogne, dressurheste og senest golfanlægget Great Northern på Fyn, der med sin kompromisløse kvalitet imponerer alle.

Alligevel er det vigtigt at få sat ansigt på arvingen. Hvis Thomas Kirk Kristiansen og hans søskende udelukkende holdt sig for sig selv, ville det begynde at virke mærkeligt. Det kunne føre til skæve fortællinger, myter og rygter, som en fuldstændigt anonym familie ikke kan tilbagevise.

Kjeld Kirk Kristiansen har sjældne gange stillet op til interviews, men er også synlig til fanarrangementer over hele verden, hvor både voksne og yngre Lego-entusiaster betragter ham som en rockstjerne.

Vi kommer nok aldrig rigtigt på fornavn med Thomas Kirk Kristiansen. Men donationen på 100 millioner dollar åbner for en ny fortælling om Lego-familien og dens mange milliarder af kroner.

Det skal nok ende med at blive godt for såvel flygtningebørn som for Lego.