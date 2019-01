Erhvervsredaktøren: Pudsige topchef-ansættelser inden Fætter BR-konkurs

I erhvervskredse er kapitalfonde både respekteret og frygtet for deres usentimentale tilgang til at drive forretning.

Hvis man som indehaver har følelser for sin virksomhed, skal man være varsom med at sælge til en kapitalfond.

Ledelsen bliver ofte skiftet ud, og vraggods fra fortiden - ineffektive afdelinger og urentable produkter - bliver smidt over bord.

Sådan en tur fik Fætter BR-koncernen Top-Toy også, da kapitalfonden EQT købte tre fjerdedele af aktierne i 2016.

Den formodede mirakelkur virkede bare ikke efter hensigten. Top-Toy og dermed både Fætter BR og Toys'r'us i Norden gik konkurs lige inden nytår. Over 3000 ansatte mistede deres job.

Kort efter EQT's overtagelse røg Gjørup-familien, der grundlagde og nu havde solgt Top-Toy, ud af ledelsen og fik mindre poster i bestyrelsen.

Det var helt efter bogen. Familien havde ligesom mange andre set, at detailmarkedet stod foran barske udfordringer, og derfor blev virksomheden solgt til en kapitalfond, der havde musklerne til at fremtidssikre legetøjsbutikkerne.

De 1,7 milliarder kroner, som familien fik ind på kontoen for at sælge sin hovedpart af virksomheden, lunede vel også.

Set i bakspejlet er det interessant at se på de personer, som EQT valgte at sætte i spidsen for Top-Toy som erstatning for den drevne legetøjshandler Peter Gjørup.

Overraskelsen var nemlig stor, da EQT satte navn på en ny topchef i marts 2016.

Det havde været naturligt, hvis kapitalfonden havde skaffet sig en erfaren mand eller kvinde fra en stor detailkæde, der havde gennemgået en stor transformation og knækket koden til at sælge både i fysiske butikker og på nettet.

Men valget faldt i stedet på Søren Torp Laursen, som på det tidspunkt var Lego-direktør i USA og dermed havde ansvaret for salget på Legos klart største marked. Der havde han siddet i 14 år og leveret enorme vækstrater fra sit kontor i Enfield, Connecticut.

Han var en stor mand i Lego og var tæt på Jørgen Vig Knudstorp, der reddede Lego ud af en livstruende krise omkring årtusindskiftet.

Derfor var det overraskende, at Søren Torp Laursen nu rejste hjem til Danmark. Det må selvfølgelig have fristet at blive nummer ét i en stor virksomhed som Top-Toy. Men der er stor forskel på at være landechef hos Lego og at stå i spidsen for en detailkæde, der mangler vækst og er presset på indtjeningen.

Det var allerede dengang tydeligt, at Top-Toy var bagud med salg på nettet, og forude lå en stor udfordring med at digitalisere koncernen med nye it-systemer. Det var ikke den slags erfaringer, Søren Torp Laursen havde fremhævet på sit cv.

Alligevel tog det halvandet år, før EQT indså, at man havde fundet det forkerte match. Søren Torp Laursen røg ud i december 2017.

Altså lige midt i julehandlen, der er så afgørende for en legetøjsbutik. Men resultaterne haltede, et nyligt regnskab viste et stort underskud, og et nyt it-system fungerede ikke. Så reagerer en kapitalfond prompte og uden de store følelser for en ansat direktør.

Men igen var det en overraskende profil, som EQT indsatte på direktørposten i Top-Toy. Pilen pegede på svenske Per Sigvardsson, der modsat sin forgænger havde tung erfaring fra detailhandelen - fra den tidligere EQT-ejede havecenterkæde Granngården.

Over for svenske journalister havde han opremset tre store succeser, han havde haft i Granngården: At indføre en service med at beskære træer og installere robotplæneklippere, at skabe en tocifret salgsvækst inden for dyrefoder samt at opfinde et vellykket koncept til hest og rytter.

Han fik et enkelt år i legetøjsbranchen, inden EQT trak stikket og sendte Top-Toy i konkurs efter endnu en mislykket julehandel.

Når EQT køber virksomheder, sker det med hjælp fra låneivrige banker. Lad os gætte på, at bankerne fremover spørger kritisk til, hvem EQT har tænkt sig at ansætte som topchefer, når den ellers så knivskarpe kapitalfond vil købe virksomheder.