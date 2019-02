Erhvervsredaktøren: En grim historie, Bilka

Når man er stærk, skal man også være sød, siger Pippi Langstrømpe, og det gælder jo også ude i erhvervslivet.

I disse tider er der fokus på virksomheder, der har en "dominerende stilling", hvilket typisk betyder, at man sidder på over halvdelen af sit marked.

I det lys var det en grim historie, der kom ud om Bilka-ejeren Salling Group i denne uge.

Bilka-varehusene har snydt med tilbudspriser på legetøj, så kunderne kunne tro, at tilbuddene var bedre, end de var.

Det mener i hvert fald Forbrugerombudsmanden, der har meldt Salling Group til politiet. Anmeldelsen handler om brud på markedsføringslovens regler om vildledning.

Det er en tyk løftet pegefinger til Salling Groups topchef, Per Bank, der nu må sætte sine direktører og juridiske afdeling på plads.

Lad os kaste et blik på dette forløb:

1. Bilka kørte slagtilbud, som ifølge Forbrugerombudsmanden var ulovlige, på legetøj.

2. Den vildledende markedsføring var med til at presse den store konkurrent Top-Toy, der gik konkurs og tog kæderne Fætter BR og Toys'r'us med sig i graven.

3. Bilkas ejer plukker godbidderne ud af konkursboet og sætter sig dermed tungt på legetøjsmarkedet.

Vi har ikke belæg for at sige, at forløbet skyldes en kynisk køreplan fra Salling Groups side, men historien viser i hvert fald, at erhvervslivet ikke er for sarte typer.

Forbrugerombudsmanden fik øje på, at Bilka dumpede priserne i så mange perioder op mod julehandlen i 2017, at man ikke længere kunne fastsætte, hvad der er normalprisen på legetøj.

I januar 2018 gentog det sig, da Bilka reklamerede med 35-50 procent rabat på legetøj.

Mange børnefamilier vil genkende de hyppige legetøjskampagner i Bilka, der frister til at lægge resten af ugens indkøb i de store varehuse.

Ude i legetøjsbutikkerne kender man også alt for godt Bilkas mange legetøjstilbud, der trækker kunder væk fra strøgbutikkerne, især op til deres vigtige julesæson.

Det gælder også milliardkoncernen Top-Toy, der i 2017 havde en katastrofal julehandel i kæderne Fætter BR og Toys'r'us.

Det dårlige salg fortsatte ind i 2018 og trak til sidst tæppet væk under Top-Toy, der som bekendt gik konkurs før nytår.

I det efterfølgende ophørsudsalg købte Salling Group hele varelageret og retten til Fætter BR-navnet til spotpris, og koncernen har varslet at åbne de første af i hvert fald 25 nye legetøjsbutikker inden for de kommende måneder.

Både Bilka og Føtex har oprustet kraftigt på legetøjssortimentet i de senere år, og med de mange pristilbud har ejeren Salling Group opnået en stor markedsandel. Med overtagelsen af Fætter BR kan man roligt forvente, at koncernen har fået en "dominerende stilling" på legetøjsmarkedet.

Der påhviler nu Salling Group et særligt ansvar for at opføre sig ordentligt. Det ligger også fint i tråd med, at koncernen i de senere år er blevet fondsejet. Salling har skruet op for emner som socialt ansvar, bæredygtighed og ordentlighed over for leverandører - de mindste leverandører får nu penge for deres varer langt hurtigere end tidligere.

Fairness over for konkurrenter kan så blive det næste tema, Per Bank skal tage op. Bilka var således hurtigt ude og acceptere Forbrugerombudsmandens afgørelse, da den blev offentliggjort i onsdags.