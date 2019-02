Erhvervslivets nye ord er slowbalisation: Her er en guide

Somme tider må man bare bøje sig for The Economist og deres tålmodige evne til at finde de ord, som indrammer en tendens i tiden. Det skete, da tidsskriftet med et billede af en snegl med jordkloden på sin ryg for nylig sagde farvel til ordet "globalisation" og erstattede det med "slowbalisation".

Slowbalisation er et dybere fænomen end Trump og brexit alene af den grund, at det kan observeres langt før, at de to fænomener ramte i 2016. I otte år har verdenshandlen bevæget sig sidelæns, viser tal fra verdenshandelsorganisationen WTO.

Mange virksomheder kan med sikkerhed genkende billedet af, at der er skruet ned for grænseoverskridende direkte investeringer, at de globale værdikæder er under forandring på grund af automatiseringen, og at der er en tendens til, at staterne skruer op for protektionismen.

The Economist ser i sin analyse af slowbalisation på 12 indikatorer for den økonomiske og handelsmæssige integration globalt. Otte af indikatorerne er enten faldende eller stagnerende set over de seneste 10 år, herunder verdenshandlen og de direkte investeringer.

Tænketanken Axcelfuture har samlet nogle få danske nøgletal, som indfanger slowbalisation på dansk:

1. Eksport og import i pct. af bnp har stået stille i otte år

Dansk økonomi har om noget land i verden redet på ryggen af globaliseringen. Eksporten er som andel af BNP steget fra ca. 35 pct. i 1990 til 55 pct. i dag. Udviklingen er stoppet op, og det betyder, at den automatiske medvind til velstandsudviklingen herhjemme fra verdenshandlen vil bremse op.

2. Søtransport under pres fra ændrede værdikæder

Søtransport forbliver en dansk specialitet i kraft af virksomheder som A.P. Møller - Mærsk A/S og DSV. Siden 1990 er Danmarks indtægter fra søtransport mere end ottedoblet, men har stort set bevæget sig sidelæns siden 2007. Søtransport indfanger tendenserne i de globale værdikæder.

3. Danmark henter stadig mere arbejdskraft globalt

At billedet af opbrud i globaliseringen ikke er entydigt, fremgår for Danmarks vedkommende mest tydeligt af udviklingen i erhvervsindvandringen fra lande uden for EU. Knap 0,08 pct. af de beskæftigede i Danmark kommer fra lande uden for EU mod kun 0,02 pct. for 10 år siden. Det viser, at danske virksomheder deltager i den internationale kamp om arbejdskraften.

4. International lufttransport vokser kraftigt

Tal fra Statens Luftfartsvæsen viser, at godstransporten med lastbil, tog og skib er stagnerende, mens godstransporten med fly vokser kraftigt, herunder især den internationale godstransport.

Måske mange virksomheder i dag frygter noget langt værre end slowbalisation i lyset af, at USA's justitsministerium eksempelvis for kort tid siden annoncerede en kriminalefterforskning af den kinesiske telegigant og verdens næststørste smartphoneproducent Huawei.

Selvsagt er der risiko for, at den handelspolitiske krise mellem USA og Kina eskalerer. EU rasler også med sablen over for Kina og blev i november enige om at indføre screening af udenlandske direkte investeringer for at beskytte eksempelvis kritisk infrastruktur.

Tænketanken Axcelfuture er i sit globaliseringsprojekt fra sidste år nået frem til en række anbefalinger i erkendelse af, at slowbalisation kan kappe 0,5 procentpoint af den årlige vækst frem mod 2025 svarende til et velstandstab på 95 mia. kr.

Her er de:

1 Danmark skal erkende, at vi er nødt til at søge indflydelse der, hvor EU's indre og ydre handelspolitik bliver lagt. Den handelspolitiske logik tilsiger derfor, at vi opgiver EU-forbeholdene.

2 Med eller uden opgivelsen af forbeholdene er den sikreste vej til at udvikle eksporten, at Danmark aktivt søger at fremme dansk eksport på nærmarkederne i EU og i de områder, hvor EU har indgået handelsaftaler, senest Japan.

3 Den internationale modvind betyder, at Danmark skal skabe mere vækst selv. Derfor er det afgørende at have sunde rammevilkår for investeringer gennem konkurrencedygtige erhvervsskatter og en stabil økonomisk udvikling.