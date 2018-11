Danfoss fyrer 300 ansatte på verdensplan - 70 af dem arbejder i Danmark

Danfoss A/S

Grundlagt 1. marts 1933 af ingeniør og fabrikant Mads Clausen i forældres gård i Nordborg på Als. Siden da har forretningen udviklet sig fra at være en enkeltmandsvirksomhed til at blive en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger, med aktiviteter i over 100 lande. Den ejes fortsat af grundlæggerens familie gennem en familiefond.



Koncernen er i dag opdelt i de fire forretningssegmenter Power Solutions, Cooling, Drives og Heating. Den har 69 fabrikker i 20 lande blandt andet Danmark, hvor der er omkring 5.600 ansatte. Danfoss havde globalt ved udgangen af 3. kvartal 2018 i alt 27.753 medarbejdere mod 26.161 på samme tidspunkt året før.