Chefstrateg: Hvor mange aktier skal man have?

Allerede i begyndelsen af 1990'erne dokumenterede forskere, at der blandt aktieinvestorer var en udtalt hjemme-bias. Med andre ord foretrak investorer at købe aktier, som var hjemmehørende i samme land som investorerne. Det gælder også danskere, at de har en udtalt hjemme-bias.

Min tidligere professor Jesper Rangvid dokumenterede for et par år siden, at danske aktieinvestorer i gennemsnit kun havde to aktier - ud over hvad de eventuelt måtte have i deres pensionsdepoter. Dertil kom, at to tredjedele af danske investorer ifølge Rangvid udelukkende havde danske aktier.

Danske aktier har i mange år givet fænomenale afkast. Dermed havde danske aktieinvestorer faktisk gamblet og i vidt omfang vundet massivt - selv om de havde handlet stik imod, hvad sagkundskaben sagde om at have alle æggene i samme kurv. De havde ingen risikospredning overhovedet, men deres nummer blev udtrukket i det globale aktielotteri.

Fra udgangen af 2000 til udgangen af 2015 gav danske aktier i gennemsnit 11 procent i afkast om året. I samme tidsrum gav verdensmarkedet kun 3,6 procent. En kæmpe forskel på 7,4 procent i afkastforskel om året over så lang tid har tilfaldet de danske aktieinvestorer på grund af deres koncentrerede porteføljer, som var i direkte modstrid med sagkundskaben.

Men afkastet er kommet på bekostning af de fremadrettede afkast, idet det danske aktiemarked nu er det dyreste i verden. Og som bekendt medfører højere prisfastsættelse, at afkastene fremover alt andet lige vil blive lavere. Siden 2015 er det da også begyndt at halte for det danske aktiemarked.

Problemerne i Novo Nordisk, Danske Bank, A.P. Møller-Mærsk og Pandora har trukket overskrifter, og afkastene har siden 2015 ladet vente på sig - specielt i forhold til verdensmarkedet, der efter 2015 har givet et samlet afkast på 28,5 procent, mens danske aktier i samme tidsrum har givet -1,5 procent. Altså en forskel på 30 procent i verdensmarkedets favør.

Den danske økonomi er lille og åben, og blandet andet derfor er danske aktier blandt de mest dollar-følsomme aktier i Europa. Med andre ord vinder danske aktieinvestorer typisk, når den amerikanske dollar stiger, fordi den danske eksport dermed bliver mere konkurrencedygtig.

De seneste ti år har vi set en betydelig styrkelse i dollaren, og det har medvirket til at skabe afkast for danske investorer, men skulle dollaren falde, som i 2017, går det ud over konkurrenceevnen, og det er formentlig også derfor, at vi har set så ringe afkast i danske aktier siden 2015.

Herfra skal lyde en velment opfordring til danske investorer: Spred risikoen. Hvis man selv vil udvælge aktier, bør man som et absolut minimum have mindst tyve aktier i forskellige brancher og i forskellige dele af verden.

Danske investorer skal være glade for, at de har ramt rigtigt i så mange år, men de bliver nødt til at indse, at deres resultater i vidt omfang er skabt på rent held, der oven i købet grundet den høje prisfastsættelse og den stærke dollar nærmest garanterer, at de ved en uændret strategi i årene fremover kommer til at få ringere afkast end verdensmarkedet.

Investorer bør orientere sig langt mere imod specielt europæiske aktier og emerging markets aktier, som er langt billigere end de danske aktier og derfor på længere sigt vil give et bedre afkast end de danske aktier.