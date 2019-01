Borgmester: Cannabis er vejen frem

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har taget initiativ til et netværk, som skal udnytte de gode fynske forudsætninger for en cannabis-branche. Han kalder det fantastisk, hvis OUH og SDU sammen med producenterne kunne dokumentere virkning af olien fra planterne.

Peter Rahbæk Juel, hvad betyder investeringerne i cannabisproduktion for Fyn?

- Jeg tror på, at hele satsningen på medicinsk cannabis og investeringerne i Odense kan rumme kimen til et nyt erhvervsboom inden for gartneri og medicin på Fyn.

Hvilke fremtidsperspektiver ser du?

- Jeg ser store perspektiver, for vi har gode forudsætninger for, at det lykkes at trække det her til Fyn. Vi har en stor del af Danmarks væksthuse centreret omkring Odense. Så der er en stor produktionskapacitet, som også er til at købe sig ind i. Og så har gartneriet dybe rødder på Fyn, og derfor er vi rigtig gode til planteforædling i drivhuse, som vi kan på et højt fagligt niveau.

- Samtidig har vi et universitet i baghaven, som kan byde ind på forskning på området. Og vi har et sygehus i OUH med en smerteklinik, som også er interessant som samarbejdspartner i udvikling af medicinsk cannabis. Så vi har rigtig mange elementer, der gør, at det her kan komme til at handle om forskning og viden og en hel følgeindustri omkring cannabisolien i form af forskellige præparater.

John McNeill fra Canopy Growth mener, vi først lige har set starten, og at der med forskning vil dukke nye anvendelsesmuligheder op - hvor Odense kan spille en central rolle. Hvad vil du som borgmester gøre for at understøtte det?

- Jeg har allerede sidste år taget initiativ til et netværk inden for medicinsk cannabis i Odense. Og her prøver vi først og fremmest at samle de spillere, der er i Odense, men også SDU, OUH og brancheorganisationerne. Så vi kan udvikle det her, så det ikke bare er gartnerierne, men at vi bygger en hel branche op på Fyn.

Fyn har jo i forvejen robotklyngen. Er det samme potentiale, du ser i cannabissen?

- Jeg ser et kæmpestort potentiale, men om det er lige så stort, er nok for tidligt at sige noget om. Men potentialet er så stort, at det er værd at beskæftige sig med for at få udnyttet styrkepositionerne.

- Det kunne være fantastisk, hvis det var her på Fyn, man i samarbejde med OUH og SDU fik lavet den forskning, der skal til for at dokumentere de gavnlige effekter tilstrækkeligt over for Lægemiddelstyrelsen og andre myndigheder. Det er ikke udokumenteret, men det er ikke tilstrækkeligt dokumenteret til at ligestille cannabis med andre lægemidler.

Cannabis er legaliseret i Canada, hvor John McNeil mener, det har gavnet brugerne af den medicinske cannabis og afstigmatiseret dem. Du har tidligere været meget synlig i kampen mod bander, der lever af at sælge hash. Skal vi legalisere det i Danmark også?

- Det er vigtigt at holde de to ting adskilt. Vi taler om medicinsk cannabis, som kan hjælpe patienter med smerter af den ene eller anden art. Og det er min drivkraft. Det er ligesom morfin, der er et opiumspræparat, som du også kan blive misbruger af. Det her handler om at få raffineret, dokumenteret og anerkendt et lægemiddel, som kan hjælpe mange mennesker.