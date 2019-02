Traditionen med at bygge tangtage på Læsø går mere end 300 år tilbage. De sidste 11 år er det gamle håndværk blevet genoplivet på øen. Det har samtidig resulteret i en produktudvikling af ålegræs som bæredygtigt isoleringsmateriale, der i dag går under navnet Læsø Zostera. En virksomhed, der bliver drevet af to unge design-ingeniører.

Det kilder under fodsålerne, når man bader ved de danske strande på sommerdage. Eller det vokser i store tanglugtende og tangloppehoppende bunker i takt med, at bølgerne lader det strande. Navnet er ålegræs. En havplante, som de fleste har stiftet bekendtskab med. Højest sandsynligt uden at tænke på, at den er mere end bare et irritationsmoment på sommerstrande. For virksomheden Læsø Zostera har det grønne tang stort potentiale som bæredygtigt isoleringsmateriale.

- Vi vil gerne være et seriøst produkt på markedet, som bliver brugt mange steder. Ikke kun for egen økonomisk vindings skyld, men også fordi vi har udviklet et produkt, som er godt for miljøet, fortæller Kirsten Lynge, som driver Læsø Zostera sammen med Gunnar Agerskov Madsen.