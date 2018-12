Arbejdsgivere spilder dyrebar tid: Ledige søger job uden interesse

- Det er et kæmpe spild af ressourcer, og mange virksomheder vælger jobcenteret og Jobnet fra på grund af de dårlige erfaringer. Ressourcespildet i jobcentrene spærrer desuden for de ledige, som gerne vil og behøver en håndsrækning for at komme i beskæftigelse. De får ikke samme adgang til virksomhederne, som hvis systemet havde fungeret, vurderer Peter Halkjær.

Tre ud af fire ledige kommer fra jobcentrene, og ifølge Dansk Erhverv er omkring halvdelen af dem ærlige nok til at fortælle, at de eksempelvis søger jobbet for at optjene dagpenge eller få kontanthjælp. Ifølge arbejdsmarkedschef Peter Halkjær fra Dansk Erhverv koster det tid og penge hos arbejdsgivere, som både har rygende travlt og mange ubesatte stillinger.

Rekruttering: Hver tredje rengøringsfirma, hotel eller butik har inden for det seneste år fået ansøgning fra jobsøgere, som ikke var interesseret i at få arbejde i virksomheden. Dansk Erhverv har spurgt medlemmerne om problemet, og især inden for rengøring og service spilder arbejdsgiverne tid på umotiverede ansøgere.

- Det nytter ikke, at man i en rengøringsvirksomhed ikke kan følge en instruks om at blande vand og sæbe eller sørge for at tage åndedrætsværn på ved farlige kemikalier. Jobcenteret brænder broerne til især de mindre virksomhedsejere, som selv står for momsregnskab og kommer til at brænde et par timer af på en umotiveret ansøger, siger Peter Halkjær.

- Vi efterlyser betydelige sanktioner over for ledige, som ikke står til rådighed for de jobmuligheder, som viser sig. Jobcentrene gør meget for at lave aftaler om praktik og job med løntilskud, men en del er forgæves, når de ledige kandidater enten siger nej tak eller slet ikke dukker op, siger Peter Halkjær.

Plads til forbedring

Dansk Erhverv spurgte i foråret 400 medlemmer om deres tilfredshed med jobcentrene. Hver tredje medlem angav, at de generelt har dårlige erfaringer med jobcentrene. Det var en stigning på 12 procent siden den seneste måling i december 2016. Halvdelen af virksomhederne angav, at jobcentrene ikke kender til virksomhedens krav til de kandidater, som centeret vælger ud.

- Kandidaterne er enten ikke klædt på eller har forstået, hvad de kommer ud til. Jobcentrene mangler ofte at kortlægge det rette match, men det svinger meget fra jobcenter til jobcenter, når det kommer til kvaliteten af indsatsen, konkluderer Peter Halkjær.

Af de 400 medlemmer svarede 6 ud af 10, at de ikke bruger jobcentre til rekruttering og kun 23 procent havde brugt et jobcenter inden for det seneste år. Ifølge Peter Halkjær er det sidste ikke nødvendigvis et problem, men jobcentrene har ifølge arbejdsmarkedschefen "et stort potentiale for forbedring".

- Virksomhederne har mange rekrutteringskanaler, og det vigtige er, at de finder dem, som giver mening. For nogle er det Facebook, Linked In eller lommebogen med kontakter. Jobcentrene skal ikke kunne dække alle virksomheders behov. Men tilbagemeldingen om, at kun 4 ud af 10 har gode erfaringer med at rekruttere via et jobcenter, mens en tredjedel har dårlige erfaringer, burde få alarmklokkerne til at ringe, siger Peter Halkjær.