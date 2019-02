Analyse: Landbruget og naturfredningsforeningen forlod skyttegravene

Mange var ved at tabe underkæben, da de magtfulde interesseorganisationer Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening torsdag fandt sammen om et gennemarbejdet politisk udspil.

Opfattelsen har ellers været, at de to grupperinger ikke kunne udstå hinanden.

Landbruget har set naturfredningsfolkene som nogen, der nærmest pr. automatik har klaget over enhver landmand, der ønskede at udvikle sin bedrift.

Og Naturfredningsforeningen har set landmænd som volumensyge forretningsfolk, der vægtede profit over miljø.

Alligevel har de forladt skyttegravene og sammen formuleret udspillet "Fælles løsninger - for natur og landbrug".

Hvis politikerne nikker ja - og finder en milliard kroner til formålet - har de to organisationer fundet metoder til at udlægge 100.000 hektar landbrugsjord til natur og modernisere en forældet regulering af ammoniakudledningen, som i dag straffer såvel landmænd som sårbare naturområder.

Gevinsten kan blive, at landbrugssektoren kan sænke sin klimabelastning med omkring 10 procent.

Hvad er der dog sket?

I april sidste år blev Enhedslistens tidligere miljø- og klimaordfører Maria Reumert Gjerding valgt til ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Hun afløste forgængeren gennem 12 år, Ella Maria Bisschop-Larsen, der aldrig lagde skjul på sin modvilje mod at samarbejde med landmændene.

På papiret kunne man tro, at Maria Reumert Gjerding ville fortsætte den linje. Den 40-årige venstrefløjspolitiker er opvokset i Københavns nordvestkvarter og har en uddannelse i miljøplanlægning fra RUC. På landbrugets højborg Axelborg har man næppe været alt for optimistisk.

Men man lagde alligevel mærke til de signaler, Maria Reumert Gjerding udsendte kort efter sin tiltræden.

Det kunne tolkes sådan, at hun reelt gerne ville i dialog med alle, der er på naturens side. Og det mener landmændene jo, at de er.

Og skulle der sidde en landmand derude, der ikke umiddelbart er på naturens side, så skal han nok blive banket på plads internt. Den eksploderende klimabevidsthed betyder, at landbruget under ingen omstændigheder har råd til at blive betragtet som miljøfjendtlige.

Det ville både politikere og forbrugere reagere voldsomt på.

En kaffeaftale kom i stand, og Maria Reumert Gjerding sad som enlig præsident over for en stærk trio fra Landbrug & Fødevarers formandskab: Martin Merrild, Lars Hvidtfeldt (siden afløst af Thor Gunnar Kofoed) og Lone Andersen.

Begge sider blev sekunderet af embedsmænd, der hen over endnu flere kopper kaffe forhandlede sig frem til løsninger, som begge parter kan se fordele i.

Et udspil, der forener landbrugets milliardforretning med naturfredningsfolkenes interesser, må nødvendigvis tages alvorligt af Christiansborg-politikerne, og det bliver det også. Mette Frederiksens (S) første reaktion var, at det var "helt utroligt positivt" at se de to organisationer arbejde sammen, og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kaldte udspillet "klogt og gennemarbejdet".

Ingen af dem kan umiddelbart finde den milliard kroner, der skal til for at føre forslagene ud i livet. Men bare vent. Folketingsvalget venter lige om hjørnet.