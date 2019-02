Samtidig var fremgang i DLG's to forretningsenheder, Vitaminer & Mineraler og Energi & Service, med til at opveje de tab, der direkte kan henføres til den dårlige høst.

Resultatet giver således mulighed for at udbetale en overskudsdeling på 92 millioner kroner til landmændene, der ejer DLG-koncernen. Året før blev der efterbetalt 131 millioner kroner til ejerne.

Stærkt halvår

Da solen blev ved med at skinne over kornmarkerne, stod det hurtigt klart, at DLG's forretning ville blive voldsomt påvirket. Udgangspunktet var dog ganske godt, da DLG sidste sommer kunne præsentere sit hidtil bedste regnskab for årets første halvår.

- Vi vidste, at forretningen var i god form med et godt halvårsresultat, men når høsten blev, som den gjorde, kom vi til at mangle indtjening ved at sælge korn. Vi fik jo mindre korn ind og kunne ikke eksportere så meget, som vi havde budgetteret med, siger koncernchef Kristian Hundebøll, DLG.

Høstprognoserne udløste et skarpt blik på omkostningerne, og 30 procent af investeringsbudgettet blev hurtigt skåret væk.

Det betød, at planlagte opkøb af virksomheder blev udskudt i nogle måneder.

- Vi ventede lige en postgang med at engagere os i den slags, og så har vi i stedet kigget indad, siger Kristian Hundebøll.

Men høstresultatet endte trods alt ikke så slemt, som det blev forudsagt. I august forventede landbrugets organisation Landbrug & Fødevarer et høsttab på 6,4 milliarder kroner i forhold til et normalt år.

Forleden blev det tal justeret ned til et tab på 4,1 milliarder kroner af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi fra Københavns Universitet, og det gør også en forskel i DLG's økonomi.

- Det gik ikke helt så ringe, som det så ud til en overgang. Det skyldes også, at den underliggende forretning går rigtig godt i DLG og de fleste af vores selskaber, siger Kristian Hundebøll.

Allerede to uger inde i januar i år kunne han derfor præsentere en ny investering i en vitaminfabrik i Frankrig, der gør DLG-datterselskabet Vilofoss til markedsleder på det franske marked for smågrisefoder.

I de senere år har DLG frasolgt en række selskaber, der lå uden for grovvarekoncernens kerneforretning. Flere af selskaberne var nødlidende, og alene i 2017 blev der solgt virksomheder, der samlet bidrog med et underskud på 50 millioner kroner.

Flere opkøb er på vej, hvis det giver mening inden for de forretningsområder, som DLG holder fast i.

- Med den position, som vi har på det europæiske landbrugsmarked, er der bestemt flere muligheder, og vi forventer i første halvår at se opkøb på det franske og tyske marked, siger Kristian Hundebøll.

Ifølge årsregnskabet forventer DLG, at man i år kan opnå et resultat på niveau med rekordåret 2017, hvor koncernen som nævnt tjente 745 millioner kroner før skat. Direkte adspurgt forventer både Niels Dengsø Jensen og Kristian Hundebøll, at resultatet kan blive "en spids bedre" end det.

Men det kræver, at høsten ikke slår fejl i den kommende sommer.