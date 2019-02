3F-formand: - Vi ligger ikke under for Falck

Formanden for 3F's Transportgruppe, Jan Villadsen, afviser, at fagforeningen skulle have alliereret sig med Falck undervejs i den betændte konflikt i Region Syddanmark. Han affejer samtidig beskyldning om, at man skulle have forsøgt at stoppe kritisk rapport om Falck-redderes mentale helbred. Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix