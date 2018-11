3

Lego fik debut på biograflærredet i 2014 med "Lego Filmen - Et klodset eventyr", der overgik alle forventninger. Efter blot tre uger på plakaten havde filmen omsat for 1,5 milliarder kroner over hele verden. Flere hundredtusinde danskere så filmen. Til februar kommer efterfølgeren "Lego Filmen 2", igen med den kiksede antihelt, Lego-figuren Emmet Brickowski, i hovedrollen.