- Jeg vil ikke rippe op i sagen

Et dramatisk opgør udspillede sig, da Grundfos-ejer Poul Due Jensens Fond midt i oktober mistede tre af sine bestyrelsesmedlemmer.

Blandt dem var bestyrelsesformanden, den garvede erhvervsmand Jens Bager, der blot nåede at få syv måneder i spidsen for en af landets rigeste erhvervsdrivende fonde. Den mangeårige næstformand Ingelise Bogason og bestyrelsesmedlemmet Anne-Birgitte Albrechtsen forsvandt også.

Efter et par uger faldt der udadtil ro på, da Grundfos-stifterens datter Estrid Due Hesselholt overtog formandsstolen. Men samtidig stoppede fondens direktør Christian Hartvig med omgående virkning.

Hvad var det, der skete?

- Det vil jeg ikke rippe op i. Jeg vil bare konstatere, at der var tre medlemmer af fondsbestyrelsen, der ikke følte, at den resterende bestyrelse var enig med dem. Det var så vigtigt for dem, at de ikke kunne leve med at blive. Og så gik de, siger Kim Nøhr Skibsted, som i dag er direktør i fonden.

Nyheden var omtrent lige så kortfattet, da den blev sendt ud i en pressemeddelelse fra fonden, der ellers hylder åbenhed og tilgængelighed over for offentlighed og presse.

- Den officielle forklaring var, at der var strategiske uenigheder. Nu har jeg dykket ned i det, og jeg kan se, at det er korrekt. Det var også en diskussion om, hvad der er fondens rolle. Men det står lysende klart for mig. Fonden er til for Grundfos, siger Kim Nøhr Skibsted.

Hvorfor ikke lægge åbent frem, hvad der gik galt?

- Fordi mange af diskussionerne har været i bestyrelsen. Jeg har stor respekt for, at når man har en bestyrelse, er der diskussioner, oplæg og papirer, som man lader blive i den bestyrelse. Det endte med, at der var tre, der gik. Så må vi tage den derfra, siger Kim Nøhr Skibsted.

Både Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten har gravet i splittelsen, men er nået frem til forskellige vurderinger af, hvad der er sket. Lige fra en udlægning af, at Due Jensen-familien ikke får penge nok i udbytte fra Grundfos, som den kun ejer godt 10 procent af, og til en forklaring om, at striden kredsede om fordelingen af formuen mellem virksomheden Grundfos og ejerfonden. Det ville have stor betydning for magtbalancen mellem Grundfos og Poul Due Jensens Fond.

Hvad siger Due Jensen-familien om sagen?

- Det er mit indtryk, at de har været træt af den. Det har vi alle været, siger Kim Nøhr Skibsted.