Vores børn bliver tvunget til at træffe valg vi er fri at træffe

På kant: Frihed er en fantastisk ting. Det er noget, vi bør værdsætte højt hver eneste dag i vores liv.

Friheden er nemlig ikke mejslet i sten eller støbt i plast, så der er ingen garanti for en "mindst holdbar til"-dato. Derfor bør vi sætte pris på, at vi har friheden til at vælge. Vælge om vi vil værne om miljøet, om dyrelivet, om hinanden. Vi har friheden til at sætte egen lykke og komfort højest på dagsordenen, til at snakke om fortsat vækst og velstand. Vi har friheden til at hylde de, der samler sig enorm velstand, som dygtige og driftige forbilleder, friheden til selv at kæmpe for at opnå rigdomme så store, at det blot bliver tal, som er udenfor ethvert menneskes fatteevne. Det er en helt unik situation at være i, at vi som den sidste eller næstsidste generation på kloden har friheden til at vælge, om vi vil leve, som om i morgen var den sidste dag inden ragnarok.

Den frihed vil vore børn og børnebørn kun kunne læse om; de vil høre historier om, hvordan det var at drikke rent vand, at indånde ren luft, og dengang man kunne spise fisk og kød uden plast og pesticide rester.

De vil høre os gamle snakke om frihed. Frihed til at vælge, frihed til at ignorere.

Og de vil være tvunget til at træffe de valg, vi havde friheden til at undlade.