Vold er vold - og det er gerningsmanden, der skal straffes

På kant: Da et folketingsflertal vedtog at forbyde burka og niqab, rejste de en skamstøtte over den danske retsstat. Kvinder, der af deres totalitære mand bliver tvunget til at gå i de religiøse gevandter, må nu lide den tort først at blive undertrykt af patriarken for derefter at blive straffet af myndighederne. Ikke noget kønt syn i et samfund, der bryster sig af lighed og retfærdighed.

Man må håbe, at politikerne har lært af misæren og er kommet på bedre tanker. For nu viser en rapport fra Danner, at mange kvinder af anden etnisk herkomst er udsat for vold. Og for dem, der tror, at volden kun udøves af mænd fra fremmede lande, er der en overraskelse i vente: Gerningsmanden kan lige så vel være pæredansk og have fået de danske værdier ind med modermælken.

Dette er et oplagt problem for politikerne at kaste deres energi ind i. Alt for mange kvinder oplever fysisk og psykisk vold. Også i Danmark. Og alt for mange er fanget i volden i årevis. Så kære politikere: Sæt i gang. Vold er vold, ligegyldigt hvem den udøves af, og hvem offeret er. Men husk nu, at det er gerningsmanden, der skal straffes. Ikke offeret. Det var det, I glemte sidst.