Vindmølleindustrien blæser på beboernes tarv

Vindmølleindustriens adm. direktør Jan Hylleberg mener, at der ligger en forældet tankegang bag kompensation i forbindelse med etablering af vindmølleparker, og han stiller spørgsmålet: "Hvorfor skal vi - vindmølle­industrien - have hele skylden for værditab?" Sådan skrev han i avisen Danmark før jul - med klar adresse til de omtrent 600 husstande, primært sommerhuse, som venter på svar på deres ansøgninger om vær­ditabserstatning i forbin­delse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Der er ikke er noget i vejen med tankegangen bag kompen­sationen, når såkaldte samfundsvitale infrastruk­tu­­rer etableres. Det fordrejede i denne sammen­hæng er, at vurderings- og taksa­tions­­myndigheden ikke udmelder den kompensation, der kan dække hele skaden for den berørte. Grundloven slår fast, at ejendomsretten er ukrænkelig, og at 'ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almen­vellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstat­ning." Det er her, kæden hopper af for vindmølleindu­striens direktør, der ikke ønsker at betale, hvad det koster. Det vil blive for dyrt, er politikere, embeds­mænd, bygherrer og investorer enige om. Men så må I lave loven om!

Der er heldigvis flere berørte, som har kræfter og mid­ler til at afprøve de meget få og lave erstatningsbeløb ved retten. Flere domme viser, at de tildelte beløb ikke er til­stræk­ke­lige, sammenlignet med de reelle tab. Der er oftest tale om ikke-realiserede tab, hvilket må betyde, at taksa­tionskommissionen benytter sig af util­strækkelige forudsætninger og udviser manglende vilje til at forstå, hvad f.eks. en vindmølle kommer til at betyde for et områ­­des natur, ejendomsværdier og den fremtidige sundhed - for ikke at tale om de tab, som turist­industrien kommer til at lide.

Når ejendomme taber i værdi, kan det skyldes alenlange liggetider eller usælgelighed som følge af ulemperne ved anlæggene. Herligheds­vær­dier forgår og fratages borgeren. Uerstattelige natur­værdier spoleres og menneskelige tab påføres, når høj- og lavfre­kvent støj fra de opførte anlæg gør et område til et ulideligt sted at være. Udvalgte vurderingseksperter indregner ikke alt dette, måske fordi dee ikke har forståelse for det, men også fordi forskernes advarsler bliver for svagt formuleret. Den sundhedsfarlige støj og den psykiske påvirk­ning fra et evigt foranderligt lys og skyggepå­virkninger vil vindmølleindustrien og de ansvarlige myndig­heder ikke drøfte, skønt farerne er vel beskrevne af for­ske­re og senest understreget i anbefalinger fra WHO. Og forskning tager tid, hvorfor man stadig undersøger skadevirkninger fra mølle­typer, som for længst er blevet overhalet af møller fire gange så store - både i kapacitet og stør­relse. Det er forstemmende, at vi kommer til at se skader i lighed med tidligere tiders skandaler i Grindsted og på Harboøre Tange, inden industri og myndigheder tager problemerne alvorlige.

Havvindmølleparker, der vises i den trykte presse, ser tilforlade­lige ud. Det er de langt fra. Vingespandet på de 220 meter høje møller er 85 meter, og de drejer med en hastighed i spid­sen på 350 km/t. Vingerne dækker hele 22.000 m2 eller 440.000 m2 for hele anlægget. Der skal opstilles 10 havvindmøller kun fire kilometer fra kysten. Det bliver en alvorlig sag for befolkningen, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Vindmølleindustriens direktør mener, at industrien er helt uden andel i disse problemer, og han kan ikke forstå, at opstilleren, Vattenfall, skal erstatte.

Vindmølleindustriens problem er, at den ikke erkender, at man som udgangspunkt skal overholde de retlige forudsætninger for at opstille et anlæg, men ønsker med rå magt at bestemme, hvor og hvordan skabet skal stå. Man kunne - hvis viljen var til stede - fjerne de 600 klagesager fra sommer­husejerne, som ønsker at tilgodese miljøet og naturen, ved at Vattenfall omkost­ningsfrit samlede havvindmølleparken på en ny placering mindst 20 km fra land. Det er et generelt problem ved etablering af samfundsvitale infrastrukturer og anlæg, at erstatningerne har et begrænset omfang, og at planlæggerne og beslutningstagere ikke behøver at tænke sig om, men blot lægger en linje uden hensyn til borgernes ejendomsret­. Ud over Vesterhav Syd kan nævnes den planlagte linjeføring af jernbaneforbindelsen fra København til Aarhus - blot for at spare sølle fem minutters transporttid - ødelægger mindre bysamfund på dens vej.

20. december 2018 bekendtgjorde Energiklagenævnet sin afgørelse på grundlag af en klage fra lokale grundejerforeninger. Energiklagenævnet. Energistyrelsen skal udarbejde et tillæg til VVM-redegørelsen, der omfatter det konkrete projekt. Først når det foreligger, kan der træffes endelig afgørelse i sagen. Det kunne give vindmølleindustrien en mulighed for at vise samfundssind, tænke på økonomien og flytte anlæggene ud, hvor de oprindelig var planlagt opført og retteligen hører hjemme - nemlig mindst 20 km fra land. Lad os se, hvor fornuftig vindmølleindustrien vil forholde sig. Der vil være rig lejlighed til at vise, at man ikke er så arrogant og magtfokuseret, som man har haft for vane siden 2016.