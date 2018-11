Vi vil arbejde hårdt på at genvinde tilliden

Bankkritik: Kresten Drejergaard skriver her i avisen, at han efter 55 år som kunde har valgt at forlade Danske Bank. Det er jeg rigtig ked af, og jeg har også inviteret ham og hans kone til et møde, og de har heldigvis takket ja. For vi er kede af hver og en kunde, der vælger at forlade os - og uanset grunden, vil vi altid gerne have en åben og ærlig dialog om det, og også lære af det, Kresten Drejergaard skriver, at den endelige grund til, at han og hans kone fravælger Danske Bank er, "at han ikke har nogen særlig sympati for folk, der bevidst forsøger at snyde i skat eller forsøger at hjælpe andre til det".

Her kan jeg kun sige, at vi i Danske Bank tager afstand fra enhver form for skatteunddragelse, eksempelvis den ulovlige refusion af udbytteskat, der har været omtalt i medierne på det seneste. Også sagen i Estland fylder naturligt i kronikken. Det kan jeg sagtens forstå, for vi har ikke levet op til vores forpligtelser såvel som de forventninger, som samfundet med rette har haft til os. Vores kontrolmekanismer var utilstrækkelige, og vi forstod for sent den risiko, den specifikke kundeportefølje i Estland indebar, samt alvoren af de advarsler, der blev indgivet. Vi gjorde noget, men først for sent og for langsomt. Det er dybt beklageligt og helt uacceptabelt, og vi tager det fulde ansvar.

Vi kan ikke udtrykke nok, hvor kede vi er af sagen i Estland, men vi kan konstatere, at vi har lært af sagen og er et andet sted i dag. Der er en række ledende medarbejdere, der har forladt banken som følge af sagen, og vi har indberettet 42 estiske medarbejdere for mistænkelig adfærd til myndighederne, ligesom otte af disse medarbejdere er blevet politianmeldt. Den konkrete og problematiske portefølje af kunder i Estland blev lukket ned i 2015, og i dag betjener vi kun datterselskaber i Baltikum, der har aktiviteter forankret i Norden.

Derudover har vi i de senere år igangsat en række tiltag på tværs af hele banken for at bekæmpe finansiel kriminalitet, herunder hvidvask. Vi arbejder benhårdt på at skabe en endnu dybere forståelse af, hvor vigtigt det er at reagere med det samme på mistænkelige forhold. Derfor gennemgår alle medarbejdere også en obligatorisk uddannelse, der styrker dem i det. Vi investerer massivt i it-systemer, der kan gøre os endnu bedre til at opdage mistænkelige forhold. Alene det seneste år har vi på koncernniveau sendt knap 9.900 underretninger om mistænkelige forhold til myndighederne. Og siden 2015 har vi mere end firedoblet det samlede antal medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe finansiel kriminalitet, så vi nu har over 1.200 medarbejdere - eller mere end én pr. 20. medarbejder i Danske Bank, der arbejder med området.

Vi kan desværre ikke garantere, at mistænkelige transaktioner ikke kan finde sted. Men vi gør hver dag, hvad vi kan, for at gøre det så svært som muligt at misbruge Danske Bank til finansiel kriminalitet, herunder hvidvask, og det har aldrig været sværere.

Vi er klar over, at der ligger et kæmpe arbejde foran os i forhold til at vinde både kundernes og samfundets tillid tilbage. I øjeblikket holder vi derfor en masse dialogmøder med vores kunder landet over for at fortælle om, hvad der gik galt i Estland - og hvad vi gør for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og hvidvask.