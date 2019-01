Vi trænger til et bredt forlig om landbruget

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi alle tre kan lide en god bøf eller et stykke flæskesteg. Det kan næsten få tænderne til at løbe i vand. Når vi går på indkøb efter kødet til aftensmaden, så kigger vi gerne efter, hvor kødet kommer fra. Vi ved, at når kødet kommer fra Danmark, så har det efterlevet en høj kvalitetskontrol, og dyrene har haft det godt, da dyrevelfærd prioriteres højt i Danmark. Derudover har det været med til at skabe job til danske landmænd og danske slagteriarbejdere. Det giver skatteindtægter til statskassen og er med til at få hjulene i samfundet til at dreje rundt.

Der er dog ingen tvivl om, at når vi tager temperaturen på landbrug- og fødevareområdet, så ser vi en branche, som er presset. Årtiers politiske kampe - og til tider en skinger tone - tærer på kræfterne. Sammensætningerne i regeringerne skifter ikke bare efter et folketingsvalg, men også i valgperioderne. Når banker, landmænd og de mange andre interessenter indenfor landbrug- og fødevarebranchen ikke ved, hvilke rammevilkår der er i udsigt - og hvad man kan være sikker på - så er det sværere at investere og låne penge. Det er svært, at få nye generationer ind i landbruget.

Derfor er det også positivt, at Mette Frederiksen (S) i denne valgperiode har rakt hånden ud til en ny og bred politisk rammeaftale for landbruget og hele fødevareindustrien. Vi er ikke bange for at stille krav til fødevaresektoren. Vi tror på, at en høj dyrevelfærd, et landbrugserhverv der passer godt på natur og miljøet, slagterier, mejerier og forædlingssektoren der har gode løn- og arbejdsvilkår gør, at mange ligesom os foretrækker danske landbrugsvarer. Vi må ikke glemme, at landbrugserhvervet fortsat er et stort erhverv i Danmark. Det skaber tusindvis af arbejdspladser, og erhvervet har løbende behov for investeringer. Disse investeringer foretages ofte med afskrivninger over mange år. Så disse investeringer ikke laves i uvished, så har erhvervet behov for, at der er bred opbakning og stabilitet i den lovgivning, som vedtages på Christiansborg og således regulerer landbruget.

Når et parti som Det Radikale Venstre, der gennem historien ofte har været med til at danne regering, foreslår i maj 2018, at en tredjedel af jorden skal tages fra landmændene, så skaber det usikkerhed om fremtiden for branchen. Man kunne dårligt forestille sig samme kampplads om olie- & gasindustrien eller investeringer i vedvarende energi, selvom der også er mange nuancer og vidt forskellige politiske synspunkter. Her formår politikerne og partierne at finde hinanden i brede og langsigtede aftaler.

Vi siger på ingen måde, at de forskellige synspunkter indenfor landbrugs- og fødevaresektoren ikke må være der. Selvfølgelig må de det! Der må diskuteres, så det syder og bobler, men de brede løsninger skal søges og findes. Kort sagt handler det om: Hvordan danske politikere i fællesskab kan redde landbruget! Eksporten skal sikres ved produktion i Danmark med fokus på miljøet - og se blot hvilke fordele der er for dyrevelfærden, når smågrise ikke skal transporteres over lange afstande. Der skal politisk mod og vilje til at nytænke de samlede rammevilkår for landbrug og fødevareproduktionen i Danmark, og der skal stillet krav til den finansielle sektor til i større grad at forpligte sig til at støtte op om landbruget.

Landbruget har brug for, at det sker, for ellers bliver resultatet, at vi ikke længere kan finde dansk kød i køledisken i supermarkedet, men må se os om efter polske landbrugsvarer, hvilket blot betyder f.eks. forringet dyrevelfærd og manglende danske skatteindtægter til at finansiere velfærden. Det forholder sig nemlig sådan, at når danske landmænd må dreje nøglen om, så bliver samfundet fattigere, dyrevelfærden forringet og landbrug der ikke er så miljøvenlige som danske landbrug får vind i sejlene.