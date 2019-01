Vi taler alle om vejret - men vi gør også noget ved det

Tunge, mørke tordenskyer trak uventet op i horisonten på den anden side af Øresund. Det var en helt almindelig lørdag først på aftenen. Året var 2011, måneden var juli. For mange en feriedag brugt på udendørs liv i den korte, danske sommer. Så brød regnen løs, og al almindelighed forsvandt. I et par timer fra omkring klokken syv bevægede et skybrud sig fra Hellerup mod sydvest til Køge. Over Botanisk Have i hovedstadens centrum faldt der 135 mm regn eller nogenlunde det dobbelte af hele juli måneds normale nedbør. Strømmende overfladevand fyldte lavtliggende veje og kældre, trafikken brød sammen, strømafbrydelser ramte ti tusinde husstande, og regnvandet i gader og på pladser blandede sig med kloakvand til et smittefarligt søle.

Ved halvtitiden stoppede den værste regn, men da var skaden sket. Vandet havde sat kostbart it-udstyr ud af drift. Rigshospitalets personale havde måttet evakuere traumecentret og to intensivafdelinger. Danmarks Meteorologiske Instituts supercomputer slog fra, da strømforsyningen i kælderen blev oversvømmet, og i tusindvis af private kældre flød fotoalbums, vintertøj og arvestykker rundt mellem hinanden. Mudder, døde rotter og udbredt kaos mødte de københavnere, som næste morgen vovede sig udenfor.

Selv om lørdagens skybrud var usædvanlig voldsomt, var det ikke enestående. Den årlige gennemsnitsnedbør var siden 1874 på landsplan steget med 100 mm, hyppigheden af kraftigt regnvejr var taget til, og den maksimale dagsnedbør havde været stigende. Og ti ud af tolv temperaturrekorder for årets enkelte måneder var indtruffet efter 1990. Så uvejret i 2011 var hverken det første eller det største af sin slags. Fx havde oversvømmelser ramt Greve syd for hovedstaden i 2002, i 1998 var det gået ud over Odense, og Marstal på Ærø var stadig indehaver af skybrudsrekorden, som helt tilbage i 1931 havde givet 169 mm regn på et enkelt døgn.

Men vejret den juliaften var og blev uvejr. Uventet, uvenligt og usædvanligt. DMI havde samme morgen udsendt et varsel om skybrud, men intet havde antydet, at regnen skulle komme med en sådan styrke. Mange betragtede imidlertid også uvejret som udtryk for noget andet og større end en enkeltstående, ubehagelig overraskelse. Som tegn på, at selve klimaet var ved at ændre sig. De menneskeskabte klimaforandringer, som man over hele verden havde talt om i årevis, forekom ikke længere blot at være en fremtidig trussel. De var blevet til nutidig virkelighed.

Direkte adspurgt svarede 78 pxt. af en repræsentativ gruppe danskere i en undersøgelse samme sommer, at klimaforandringerne var virkelige, og 61 pct. mente, at de var menneskeskabte. I årtier havde meningerne om deres realitet og årsager ellers været stærkt delte. Og skeptikere henviste til, at vejret altid havde ændret sig. F.eks. i 1625, hvor præsten i Nakskov Anders Pedersen Perlestikker skrev i sin notesbog, at det var det forfærdeligste vejr med storm og sne, som han nogensinde havde oplevet: "Det nye spir på kirken [...] omblæste og faldt først på skolen, dernæst på Jens Frosts gård". Senere samme dag fulgte en voldsom stormflod, og Anders var temmelig overbevist om, at katastrofen var menneskeskabt. Ikke direkte. Men uvejret havde været Guds straf, fordi menneskene i bund og grund alle var syndere.

1600-tallets mennesker var vant til dårligt vejr. De fleste levede store dele af livet udendørs, og århundredets vejr var ualmindelig stygt. Hele den nordlige halvkugle led under våde og stormfulde somre. I mange år slog kornhøsten slet ikke til, og vintrene kunne blive så isnende kolde, at samtlige danske farvande frøs til. Det skete i vinteren 1658-1659. Det gjorde det muligt for den svenske konge, Karl 10. Gustav, i slutningen af januar at gå med sine tropper fra Tyskland over isen mellem Jylland og Fyn for få dage senere at fortsætte over Langeland og Lolland til Sjælland. Hele Danmark blev besat, og freden kunne kun vindes ved, at Skåne, Halland og Blekinge blev svenske. Så på den måde har vejr og vind spillet ind på store begivenheder og været med til at ændre danmarkshistorien og danske grænser.

Vi taler alle om vejret, men ingen gør noget ved det. I hvert fald ifølge den talemåde, som Storm P. stod bag - eller måske var det Mark Twain Men helt passer det bonmot nu ikke. Vi mennesker står bag klimaforandringer. Det mener hele 97 pct. af klodens klimaforskere. Og det er så alvorligt, at mange taler om, at vi lever i en ny tid.

Det står nu tydeligt, at samfundets historie kun kan skrives ved at have fokus på det fysiske miljø. Den århundredgamle tradition for at skelne mellem natur og kultur er meningsløs. For den nære og fjerne fremtid bliver formet af de klimaforandringer, som de seneste 250 års historie har sat i gang. Det er sket, uden at nogen længe vidste af det. Den moderne verdens klimahistorie er derfor et uhyggeligt godt eksempel på, at fortid, nutid og fremtid er tæt forbundne.

Det klima, som kommer til at præge vore oldebørns verden, er skabt af os. FN's verdensmål for bæredygtig udvikling pålægger os alle sammen at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser. Det er to forskellige ting. Bekæmpelse går ud på at forebygge, at forandringerne løber løbsk. Konsekvenserne kan kun bekæmpes ved tilpasning. Det skal ske ved at indrette vore samfund og vore liv, så historien om mennesket får mulighed for at fortsætte. Og det er nu tydeligt for de fleste, at vi slet ikke når langt nok, hvis ikke klimaspørgsmålet bliver indarbejdet i alle vore institutioner og i vores individuelle bevidsthed og handlinger.

100 danmarkshistorier

