Vi skal sikre os at København ikke bliver ved med at løbe med det hele

På kant: 2019 er valgår.

Det betyder, at det er året, hvor vi totredjedele af danske vælgere, der ikke bor i hovedstaden, har mulighed for at bruge vores stemme på at rette op på skævhederne i Danmark og sikre en mere retfærdig fordeling af vores fælles ressourcer, og dermed den sammenhængskraft vores velfærdsstat er bygget på.

Og der er nok at tage fat på.

Hvert år overfører Vestdanmark mere end 30 milliarder kroner til hovedstadsområdet - og det er efter udligningspengene er trukket fra.

På trods af partiernes gode bestræbelser og ønsker med indflytning af statslige arbejdspladser tromler Slotsholmens centraliseringsmaskine blindt videre, og det ser ud til, at det er lykkedes for Slotsholmens embedsmænd at oprette stort set samme antal nye statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet, som der er flyttet ud, og fjerne flere fra Vestdanmark, end der er flyttet ind.

Og vores fælles skattepenge bliver overvejende brugt i hovedstaden. For eksempel går 72 pct. af museumspengene til museer i hovedstadsområdet og 69 pct. af pengene til scenekunst bruges også i hovedstadsområdet.

Og forvent ikke at vores fællesejede tv-kanaler rapporterer fair om balancen i Danmark. I de fleste betydende debatprogrammer er 86% af debattørerne baseret i København og det samme er selvfølgelig alle studieværterne.

Ergo - vi vestdanske vælgere skal sikre os, at vi i 2019 stemmer på politikere, der klart og tydeligt forpligter sig til at arbejde for en bedre balance i Danmark.

Så får vi en bedre fremtid, et rigere Danmark - og et rigtigt Godt Nyt År for os alle.