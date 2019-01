Der har ikke været meget offentlig debat om verdensmålene i Danmark. Medierne har været tilbageholdende. Det bør ændres nu. I det forgangne år har jeg holdt omkring ét hundrede foredrag om verdensmålene rundt om i landet. Mogens Lykketoft har holdt lige så mange, om ikke flere. Jeg har mødt og talt med flere hundrede mennesker, og jeg véd derfor, at der ude i landet er en stor og voksende interesse for verdensmålene. Skal vi videre, er der behov for en folkelig debat om, hvad vi vil med bæredygtig udvikling i Danmark. Det er nødvendigt, at vælgerne, de ansatte i private og offentlige virksomheder og virksomhedernes kunder ytrer sig, stiller spørgsmål, stiller krav og involverer sig i projekter. Og meget af det, der allerede sker på bæredygtighedsområdet, skal op til overfladen, så flere kan se, hvad der reelt sker.

Bæredygtighedsdebatten tog en markant drejning i 2018. Vi fik anskuelighedsundervisning i, at klimaændringerne er reelle; FN's klimapanel talte alvor, og også det seneste COP-møde i Polen bidrog til at bringe klima- og bæredygtighedsdebatten op på et nyt niveau, men vi har fortsat til gode at se massive og konkrete praktiske indsatser. Her halter det. Det halter også på den måde, at grundtonen i debatten fortsat synes at være, at verdensmålene er et problem. At bæredygtighed er et problem. Det er ikke rigtigt. Det forholder sig tvært imod sådan, at verdensmålene og bæredygtighed er en mulighed.

En moden og folkelig debat er stærkt ønskelig. Med moden mener jeg en debat, hvor vi alle forsøger at være på et niveau, hvor vi både ser vores egen lille parcel og vort eget land, men også evner at se det hele fra klodens perspektiv. Vi befinder os i et valgår, og vi må kræve af folketingspolitikerne, at de formulerer sig mere eksplicit med hensyn til verdensmålene end hidtil. Men de krav skal vi også stille til os selv, og det indebærer, at vi alle forholder os til og ytrer os om verdensmålene og den store betydning, de har for udviklingen i verden.

Verdensmålene, FN's 17 mål for en global bæredygtig udvikling, blev vedtaget i september 2015 af FN's generalforsamling. Nu skriver vi 2019 og må spørge: Hvad er der sket i Danmark? Vi har hørt FN's klimapanel tale med en alvor og med advarsler så kraftige, som vi aldrig før har hørt det. Det hjælper ikke at melde hus forbi og sige, at dette er noget, FN må tage sig af, eller at de store lande må gå forrest. Dette er et anliggende for alle, og alle, der kan tænke sig om og tænke ud over egen næsetip må tage et medansvar for målenes realisering. Da målene blev vedtaget, besluttede man sig for en periode på 15 år, hvor der skal vedtages og gennemføres radikale ændringer overalt i verden. Vi taler ikke om justeringer eller korrektioner. Vi taler om transformationer i samfund, virksomheder mm. Pilen peger i første omgang ikke mod fattige afrikanske lande, men mod lande som Danmark. Det er os, der skal tage fat.

Den danske regering har talt om ambitiøse mål, når det f.eks. handler om klima, landbrug og transport. Men ambitiøse mål kan sagtens være klart utilstrækkelige i den verden, vi lever i. Det er ikke nok at være ambitiøs, hvis man befinder sig på et alt for lavt niveau. Man kan heller ikke klare sig med, at Danmark er nummer to eller tre i et felt, hvor alle er ringe. Det gælder om at rykke, og vi har til gode at se, hvad det nyetablerede Rådet for samfundsansvar og verdensmål kan og vil bidrage med. Alt i alt må det konkluderes, at det danske folketing og den danske regering - for nu at sige det mildt - ikke har været særlig optaget af verdensmålene og bæredygtighed. Der er sagt pæne ord af både finansminister og udviklingsminister, men der er ikke blevet taget virkelig alvorlige skridt. Heller ikke den danske handlingsplan fra marts 2017 var imponerende.

Imponerende er det derimod, at der i Folketinget er etableret et Tværpolitisk netværk for verdensmålene. Dette netværk har 66 medlemmer og repræsenterer alle partier i Folketinget. Netværket har etableret et rådgivende panel, det såkaldte 2030-Panel med undertegnede som formand og 22 medlemmer fra erhvervslivet, organisationerne, forsknings- og ngo-verdenen mm.