Vi skal samarbejde med Amazon

Handelsliv: Mange i detailhandlen er dybt frustrerede i disse tider - for hvad skal der ske, den dag Amazon invaderer vores lille kongerige og vender op og ned på alt, som det plejer at være? Ingen kender den eksakte dato, men vi ved, at det bare er et spørgsmål om tid, før virksomheden etablerer sig i Norden, og for nyligt fik rygterne fornyet styrke, da Amazon oprettede et b2b-kontor i Sverige.Samtidig er der ingen tvivl om, at det er en kæmpe, der er på vej. Da Amazon gik ind i Australien, faldt priserne på varer på nettet med 16 pct., og i USA står virksomheden for 46 pct. af alt nethandel.

Det helt store spørgsmål er dog, hvornår giganten begynder at sælge direkte til privatkunder i Danmark.

Jeg er klar over, at det som udenforstående er en gratis omgang at sige "tag det roligt - det skal nok gå", men det er samtidig ikke helt forkert.

Ingen kender fremtiden, men vi ved med sikkerhed, at detailhandlen vil blive udfordret. Men det er ikke ensbetydende med, at tidligere så travle handelsstrøg kommer til at ligge øde hen.

Dels vil andre brancher for eksempel inden for restauration, oplevelser og underholdning blive styrket - en tendens vi ser allerede i dag, dels vil der også eksistere butikker i fremtiden, for folk kan godt lide at se og føle ting, inden de køber dem.

På den måde vil butikkerne også udvikle sig. De vil nok mere få karakter af showrooms, hvor varerne bliver vist frem, inden kunderne enten køber dem på stedet via en løsning, hvor webshoppen er integreret i den fysiske butik, eller hvor de simpelthen bare går hjem og køber dem på nettet, efter de har overvejet købet.

Og når medarbejdere i butikkerne i dag bliver målt på, hvor mange varer de får slynget over disken, vil de måske i fremtiden nærmere blive målt på, hvor mange potentielle kunder de har præsenteret for et produkt på en dag.

For brands og producenter er det oplagt, at fremtiden ligger i at samarbejde med Amazon, mens sagen er mere speget for detailhandlen. Dansk Supermarked - i dag Salling Group - forsøgte i 2017 at samle danske webshops under Wupti-kasketten for at skabe et dansk alternativ til Amazon, men det projekt har man ikke hørt så meget til sidenhen.

Men spørgsmålet er også, om løsningen er at konkurrere direkte med mastodonten, eller om ikke man i stedet skal prøve at udgøre et mere lokalt alternativ. Lige nu skal vi begynde at tænke i retning af, hvad kan vi gøre for kunderne, som Amazon ikke har mulighed for - for eksempel ved at udnytte vores lokalkendskab og mulighed for at gøre kundeoplevelsen personlig.