Vi skal ikke vride folk til den sidste blodsdråbe

Pension: Der er desværre stor forskel på, om man har brugt sit liv på at bygge huse, hjælpe ældre borgere eller sidde bag et skrivebord. Men pensionsalderen er den samme. Afviklingen af efterlønnen, som var redningsplanken for rigtig mange nedslidte, kombineret med en stadigt stigende pensionsalder, er ikke en holdbar model. Det skal vi have fundet en løsning på.

Vi kan ikke leve med, at alt for mange borgere får en uværdig afslutning på arbejdslivet, fordi de bliver fastholdt på arbejdsmarkedet på et tidspunkt i livet, hvor de simpelthen ikke kan mere. Og vi kan ikke leve med, at hverdagen efter et langt arbejdsliv bliver præget af smerter.

Det gælder selvfølgelig både fysisk og psykisk nedslidning.

Men måske er der lys for enden af tunnelen. Der tegner sig nemlig et flertal i Folketinget for at ændre loven, og det er vi i SF klar til at rykke på og holde de andre partier fast på.

Flertallet har tydeligvis rystet både Lars Løkke og hans ultraliberale regeringspartnere.

Løkke har pludselig indkaldt til forhandlinger, selvom vi alle ved, at han ikke har nogen ønsker om at differentiere pensionsalderen. Det er stik imod den politik, han står for. For bare to år siden foreslog Løkke det stik modsatte, nemlig at sætte pensionsalderen op. Samtidig er både de borgerlige medier og især Liberal Alliance med Joachim B. Olsen i spidsen gået i selvsving med at lægge ansvaret over på den enkelte.

Men nej, nedslidning handler ikke om, om man har røget cigaretter eller spist for mange burgere. Det handler om, at der er forskel på at komme på arbejdsmarkedet som 17-årig og lægge fliser, stå på et slagteri eller et stillads i 40 år - eller blive uddannet akademiker som 28-årig og sætte sig til rette på en arbejdsplads med frugtordning, hæve-sænke skrivebord og fleksible arbejdstider.

Forstå mig ret. Det er selvfølgelig fantastisk, at rigtig mange arbejdspladser er gode til at tage sig af deres medarbejdere. Det skal vi udbrede, så vi gør meget mere for at passe bedre på dem, der arbejder i en skurvogn, en fabrikshal eller i pleje- og omsorgssektoren.

Men vi skal også sikre, at der reelt er en værdig udvej for dem, der har brug for det.

Vi skal ikke vente, til folk ikke kan mere, og så lige tvinge dem ti gange mere rundt i manegen. Det er ikke rimeligt. Derfor støtter SF også en rettighedsbaseret ordning. Den skal være en kombination af, at dem som har været længst på arbejdsmarkedet kan trække sig tilbage tidligere, og at dem som er for eksempel 10 år fra pensionsalderen får ret til en arbejdsevnevurdering, som kan udløse enten halv eller hel seniorpension eventuelt kombineret med et seniorjob.

Det vil være med til at sikre, at alle nedslidte uanset anciennitet kan få en værdig afsked med arbejdsmarkedet.

Min kollega Karsten Hønge plejer at sige, at elevatoren mod pensionsalderen skal stoppe på flere etager. Det synes jeg er meget rammende. For vi kan desværre ikke alle sammen klare hele turen gennem arbejdslivet på fuld kraft.

SF er klar til forhandlinger, hvor vi selvfølgelig skal have arbejdsmarkedets parter til at hjælpe med at gøre nettet så finmasket, at ingen falder igennem. Det bliver en af de mest centrale opgaver for en ny regering, hvis flertallet skifter efter valget.

Lad os udnytte flertallet til at gøre en forskel. Det skal være slut med at tvinge den sidste rest af arbejdsevne ud af de nedslidte.