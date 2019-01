Vi skal ikke skære mere ned på statens skove

Statsskove: 24. januar havde John Rasmussen og Carsten Blach, begge LA, et læserbrev i avisen Danmark om driften af statens arealer.

Jeg har - i min egenskab af forstkandidat - selv haft fornøjelsen af at være ansat ved statsskovbruget. Jeg har også arbejdet i det private skovbrug. Traditionelt er det ofte den lokale skovadministration, der varetager driften af både skove (den produktive del) og de lavt producerende jorder, på den enkelte ejendom. Udover driften har statsskovbruget mange andre og højst forskelligartede opgaver: Drift af egne jorder, tilsyn med det private skovbrug, klitdæmpning, høringspart ved mange af kommunernes afgørelser, jagt og vildtkonsulenter, pasning af statens fredede områder, statens høringspartner i mange forskellige forhold o.ma.

Det skovareal, staten ejer, er allerede reduceret med en tredjedel - (den mest produktive del er allerede solgt). Samtidig er den faglige kapacitet reduceret voldsomt. Man har ganske enkelt fyret folk fra alle lag i organisationen, så man er i alvorlig fare for at have reduceret statsskovenes rådgivning til at være ren skrivebordsbetragtning.

Statsskovene har en vigtig rolle som konjunkturdæmpende. I perioder med lav efterspørgsel på råtræ har staten været tilbageholdende med hugst, omvendt når efterspørgslen har været stor.

Der er en detalje ved privatisering af offentligt ejet skov. Når statens skove sælges til private, betyder det også, at borgerens adgang til at bruge, og nyde skoven, begrænses. Nu er skoven pludseligt lukket for de lokale spejdere, for idrætsforeningens terrænløb, for privates ridetur, for overnatning i skoven. Der er rigtig mange ting befolkningen kan og må i en statsskov (og som statsskovbruget understøtter), som man hverken må eller kan i en privatejet skov.

Dansk skovbrug - både det private og ikke mindst det statslige - har demonstreret, at man kan på samme tid kan håndtere flere mål med skovdriften. Det er jo ingen tilfældighed, at de fleste af vore sjældne dyre- og plantearter (sjældne er noget andet end truet), er hjemmehørende i skoven. De er jo i skoven, fordi det er det sidste levested, der er i det stærkt udnyttede landskab.

Som ikke mindst biologer og geologer bør vide, er vores klima under massiv forandring, der skyldes vores uhæmmede forbrug af fossile brændstoffer. En klimaforandring, der kun kan bremses ved at lægge om til vedvarende energi - herunder også den energi, der produceres i vore skove.

Det vil være af stor betydning, at vi stadig har et ikke-amputeret statsskovbrug til at drive en udvikling i retning af den større bæredygtige træproduktion, fremtiden kræver af os. I fremtiden vil og skal råstoffet træ erstatte energitunge materialer.

Et særkende ved skovens af produktion er, at kun ca. en fjerdedel af skovens produktion ender som stærkt nødvendige (fordi alternativerne er for dyre målt i både penge og miljø) konstruktionsmaterialer. De andre tre fjerdele er ikke spild, men er højst nødvendig og miljøvenlig energi. Når den gamle trækonstruktion er udtjent, kan også den forbrændes og bruges i vores energisystem.

Liberal Alliance har vist et imponerende vidensgrundlag, med imponerende lidt viden.