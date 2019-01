Vi skal have styr på ulven

Ulven: Dokumentarprogrammet 'Ulveland', som TV2 viste tirsdag aften, stiller en række alvorlige spørgsmål ved den forskning og forvaltning af ulve, der foregår i Nordeuropa.

Programmet viser, at der mangler en systematisk registrering af ikke-dødelige angreb på mennesker. De polske forskere, der i sommeren 2018 anbefalede, at en ulv blev skudt efter angreb på fire mennesker, har således ikke talt med ofrene, men siger, at det blot var skrammer på benene.

Journalisten bag 'Ulveland' finder ikke desto mindre frem til en lille pige, der blev bidt tæt på pulsåren og måtte syes med 30 sting. Og lederen af den danske ulveforskning, Peter Sunde, henviser spørgsmål om ikke-dødelige ulveangreb til tilfældige opgørelser på Wikipedia.

Et andet væsentligt spørgsmål er, hvorfor Miljøstyrelsen ikke ønsker at fremlægge dna fra den ulv, der blev skudt i Vestjylland i april sidste år. Manden, der skød den, påstår, at det er en hybrid uden skyhed, men det afvises af Miljøstyrelsen, som hævder, at den centraleuropæiske ulvebestand er helt ren. Det sker samtidigt med, at myndighederne i Tyskland jagter hybrider, der er krydsninger mellem en hunulv og en sort labrador-hanhund.

Med en ulvebestand i Nordeuropa, der vokser cirka 30 procent årligt og kommer stadigt tættere på mennesker, husdyr og boliger, har vi brug for, at befolkningen kan føle sig helt tryg ved ulvens tilstedeværelse. Et styrket samarbejde på tværs af EU-landene skal derfor skærpe overvågningen af ulvene, ligesom mulighederne for at fjerne problemulve skal øges markant.

Ulven skal fredes, hvor den er velkommen, og jages hvor den er uønsket.