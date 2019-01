Vi skal dække Europa mere nuanceret

Vi hører ofte om det delte Danmark. At landet rives midt over, og grøfterne graves dybere, hvis vi ikke formår at skabe en bedre sammenhæng mellem land og by, mellem København og Sønderjylland, mellem dem der støtter Alternativet og dem, der sætter krydset ved Dansk Folkeparti. Intet kunne være mere rigtigt. Men hvad med sammenhængskraften i Europa? Storbritanniens Brexit har lært os, at den ikke kan tages for givet. Den har desuden vist, at mediernes dækning af EU og landene omkring os har en enorm betydning for, hvordan vi ser på samarbejdet med vores nabolande.

Siden 1973 har vi været en del af det europæiske fællesskab. En stor del af lovgivningen herhjemme er bestemt af, hvad vi sammen med de øvrige lande beslutter i Bruxelles og Strasbourg. Problemerne i Tyskland, Frankrig og Holland er ofte de samme som i Danmark: Udkantsproblematikker, landbrugets udfordringer, migrationsstrømme, ældrepleje, klima og så videre. Alligevel dækker medierne ofte EU som udlandsnyheder. De få danske korrespondenter i Bruxelles er tilknyttet udenlandsredaktionerne, og nyheder fra vores nabolande finder lettest vej til medierne, når det handler om valgkamp, terror eller regeringskriser. Det er vi journalister gode til. Vi peger på problemerne og forsøger at stille de skyldige til ansvar. Det er en central del af vores journalistiske jobbeskrivelse.

Men hvad med løsningerne på de problemer, vi afdækker? Når franske postbude tjekker op på ældre medborgere, når de alligevel er ude med posten, kunne vi så gøre det samme? Hvad med at kopiere de norske kystbyer, der har fundet opskriften på at tiltrække læger til yderområderne? Kunne vi mon lære af den svenske model, hvor de offentlige overenskomstforhandlinger er langt mindre konfliktfyldte, fordi politikerne ikke sidder for bordenden? Der er masser af mulige løsninger derude, som vi i langt højere grad kunne diskutere herhjemme. Hvorfor gør vi det så ikke oftere? Måske fordi vi er bange for, at læserne og seerne tænker; hvad rager det mig, hvad der sker i et andet land? Er det overhovedet muligt at identificere sig med en, der taler et andet sprog? Svaret er selvfølgelig ja. Det er netop op til os journalister at gøre det spændende og reportere, hvorfor det er relevant i en dansk kontekst at undersøge, hvordan vores nabolande har løst nogle af de udfordringer, som vi selv kæmper med. Vi kunne måske lære af deres erfaringer. Det handler ikke om at være for eller imod EU. Det er op til den enkelte at tage stilling til.

Men så længe vi er en del af det europæiske samarbejde, har vi journalister pligt til at overveje, om vi kan dække vores nabolande og EU mere nuanceret, end vi gør i dag. Præcis ligesom vi dækker dansk politik. EU er ikke én ting, men består af forskellige institutioner, politiske partier og politikere fra alle 28 lande - snart 27. Alligevel ser man historier som "EU vil forbyde.." eller "EU vil indføre..". Det er den slags, der er med til at skabe afstand mellem den enkelte borger, og det eurokraterne foretager sig nede i Bruxelles. Men hvem har besluttet forbuddet? Hvilke partier i EU-Parlamentet vil forbyde hvad? Hvilke interesser har de forskellige lande? Hvad er argumenterne for og imod? Den formidling klarer de kompetente korrespondenter i Bruxelles og de europæiske lande fantastisk. Men de er få og står ofte alene med opgaven.

Måske bør vi journalister på tværs af fagredaktioner i Danmark i højere grad kigge ud over landets grænser, når vi jagter de gode historier. Det kræver ofte ekstra tid og ressourcer, men jeg tror på, at det er det værd. Ellers risikerer vi at miste muligheden for at reportere om mulige nuancer og løsninger på de problemer, vi afdækker. Men lige så vigtigt er det, at seerne, lytterne og læserne ikke får den viden og forståelse, de fortjener, om et politisk system med stor indflydelse på vores alle sammens dagligdag.