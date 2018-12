Vi skal beskytte os mod europæisk indblanding i vores arbejdsmarked

Uro: De Gule Veste i Frankrig er blevet symbolet på den sociale uro og frygt for globaliseringen, som er på fremmarch mange steder i Europa. Men modsat, hvad De Gule Veste hævder, er det ikke Macron, der er problemet, tværtimod. Det franske arbejdsmarked er et af de mest gennemregulerede i Europa, hvor alt fra mindstelønnen til beskatning af overarbejde bestemmes af den franske regering. Den slags har man svært ved at forestille sig i Danmark, der - modsat Frankrig - har et liberalt arbejdsmarked, der står relativt godt rustet til de udfordringer, globaliseringen stiller de europæiske lande.

De Gule Veste i Frankrig har bl.a. demonstreret, fordi de er trætte af de mange høje skatter, som man opkræver i Frankrig. Det kulminerede, da Frankrig i verdensmesterskabet i skatteopkrævning fratog Danmark førstepladsen. Den sociale uro har altså rod i et ekstremt højt skattetryk, der fratager franskmændene muligheden for social mobilitet og for at skabe sig en fremtid med lighed, frihed og velstand. Dertil kommer et relativt lavt lønniveau, der grundet den regeringsbestemte overenskomst giver de franske lønmodtagere en cocktail der over tid udhuler deres købekraft. Selvom vi i Danmark har et forholdsvist liberalt arbejdsmarked, hvor regeringsindblanding i overenskomstforhandlinger sjældent ender godt, bør vi alligevel lære af De Gule Vestes protester.

For når man fra Europaparlamentet vil ensrette adgangen til dagpenge, bør vi trække i nødbremsen. Vi bør ganske enkelt holde fast i vores danske arbejdsmarkedsmodel. Den sikrer smidighed på arbejdsmarkedet og en relativt høj kompensation ved arbejdsløshed. Den høje kompensation er netop årsagen til, at vi bør aktivere Lissabontraktatens artikel 48, hvor et medlemsland kan trække i nødbremsen, skulle et forslag "berøre vigtige aspekter af den pågældende medlemsstats sociale sikringssystem, herunder anvendelsesområde, omkostninger og økonomisk struktur, eller berøre dette systems finansielle balance, kan medlemmet anmode om, at spørgsmålet forelægges Det Europæiske Råd".

Åbner man først det danske dagpengesystem for ansøgere, der blot efter én dags arbejde har optjent retten til danske dagpenge, har man lagt en bombe under systemet. Ikke blot økonomisk under det danske social- og arbejdsmarkedssystem, men under selve den liberale arbejdsmarkedslovgivning vi har i Danmark, den danske model.

Løsningen på den sociale uro og kampen mod uligheden i Europa er ikke mere centraleuropæisk regulering, sådan som man har i Frankrig, men et mere liberalt arbejdsmarked med lavt skattetryk og dermed gode muligheder for social mobilitet. Derfor er det altafgørende, at vi i Danmark trækker i nødbremsen øjeblikkeligt og beskytter vores arbejdsmarked mod centraleuropæisk overregulering.