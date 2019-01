Vi sagde bandepakken ville slå hårdt - nu kan alle se det

Bandepakke: 20 års fængsel for drab.20 års fængsel for skyderi i det offentlige rum.

Flere års fængsel og udvisning af Danmark for afpresning.

Otte års fængsel for skyderi - og opholdsforbud i hele Aarhus Vest og Brabrand i 10 år.

Den seneste måneds tid har flere domme vist, at banderne nu straffes historisk hårdt. En udvikling, der direkte skyldes den vidtgående bandepakke, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtog sidste år.

De nye, hårde domme er godt nyt for trygheden i Danmark. Og selv om der i flere tilfælde er tale om byretsdomme, der kan ankes, så vidner udviklingen om, at bandepakken for alvor er slået i gennem.

Eller sagt helt kort: Bandepakken virker. Regeringens retspolitik virker.

Det er ikke kun glædeligt; det er også helt nødvendigt. For når bandemedlemmer skyder på åben gade, er der tale om en kynisme og en hensynsløshed så voldsom, at vi hverken kan eller skal forstå det. Men desværre er det den form for voldsparathed, banderne har budt os. Derfor har vi måttet tage nye redskaber i brug. For ligesom vi ikke kan rumme bandernes kriminalitet, så rummede straffelovens bestemmelser heller ikke passende mulighed for at give banderne den straf, som de fortjener.

Med den historisk vidtgående bandepakke indførte vi derfor en række skærpelser af straffen for banderelateret kriminalitet. Blandt andet blev der givet mulighed for at forhøje straffen med op til 50 procent for lovovertrædelser, hvor der er brugt skydevåben på offentligt tilgængelige steder. Og bandebestemmelsen blev udvidet, så den også omfatter den kriminalitet, der kan fremkalde en konflikt.

Begge skærpelser har vi set taget i anvendelse ude i domstolene den seneste tid. I København er et medlem af LTF 17. december idømt 20 års fængsel for drabsforsøg, efter han i september skød mod to betjente i en patruljevogn. En dom der kom kun tre dage efter en historisk dom, hvor en eksrocker blev idømt 20 års fængsel for et drab ved Randers Regnskov i juledagene sidste år.

Med bandepakken indførte vi også, at personer dømt for banderelateret kriminalitet kan idømmes et opholdsforbud, så de i op til ti år efter endt afsoning ikke kan vende tilbage til f.eks. den kommune, de har begået kriminalitet i.

Også denne skærpelse viser nu sit værd. Det så vi ved en domsafsigelse i byretten i Aarhus 13. december, hvor to bandemedlemmer blev idømt fængselsstraffe og opholdsforbud i Aarhus Vest og Brabrand i hhv. otte og ti år efter deres løsladelse. Dermed kan de ikke vende tilbage til det sted, hvor opholdsforbuddet gælder i adskillige år fremover.

Endelig blev straffen for systematisk eller organiseret afpresning med bandepakken skærpet med en tredjedel. På linje med de øvrige bandestramninger kan vi nu også se, at den gør en reel forskel ude i virkeligheden. Fire rockere blev således den 18. december 2018 i Retten i Glostrup idømt fængselsstraffe for afpresning. En af de to hovedbagmænd i sagen fik foruden en fængselsstraf på to år udvisning og et indrejseforbud i 12 år.

Da bandepakken blev vedtaget, lød kritikken, at tiltagene ikke ville have en effekt; at regeringen leverede oppustet retorik, der ville prelle af på de hætteklædte bander. Men 1,5 år efter kan ingen længere være i tvivl om bandepakkens konsekvenser for de kriminelle. Det står klart efter de seneste uger, hvor der med disse domme sendt et meget klart signal til de kriminelle og deres omverden.

Ingen kan længere være i tvivl om, at bandepakken længe har haft en effekt. Det har vi set med en forøget politiindsats, der har resulteret i, at der pr. 10. december 2018 sad 448 rockere og bandemedlemmer fængslet i landets fængsler.

Men indsatsen fortsætter med ubetinget styrke, som den seneste uges domme er et bevis på. For vi kan og skal ikke finde os i likvideringer og mordforsøg på åben gade. Handsken er taget af, og det forbliver sådan, til de sidste skud er faldet i gaderne.