Vi mennesker er nogle svin - og det kan vi ikke tale os fra

Klimadebatten:Torben Espersen, som svar på dit indlæg i avisen Danmark 15. november, lad migså først erkende, at vikingeskibene ikke har sejlet direkte til Fårup sø. Men gennem Vejle ådal og altså tæt på Gorm den Gamles domicil i Jelling, der var dog ikke lang vej. Alligevel for korrektionens skyld, havde jeg ikke 100 procent ret. Det glæder mig imidlertid meget, at vi i klimadebatten kan prinse os med, at vi har haft samme læremester; nemlig professor Johannes Krüger.

Du har været hans elev, og jeg har læst og er blevet klogere af hans bog: "Klimamyten". Godt, vi har Krüger. Han evner at sætte klimadebatten på et fagligt spor, som modvægt mod vor tids klimahysteri og Al Gore´s populisme.

Forleden læste jeg et interessant indlæg i Jyllandsposten, skrevet af meteorolog Steen Lund fra Dragør. Jeg citerer: "Se klimasandheden i øjnene. For 13.000 år siden ramte en jernmeteorit Nordgrønland. Det har på det tidspunkt afstedkommet globale ændringer af klimaet. Sådanne ulykker er historisk set sket før, og har sammen med andre naturfænomener på samme måde forårsaget ændringer af vores klima.

Disse naturligt forekommende klimaændringer er ikke gået i dvale, men fortsætter, og vil langt overskygge menneskets mulige påvirkning, som jo kun er foregået i nyere tid. FN´s klimapanel, IPCC, har i årevis fremturet med påstanden om, at det er mennesket, som er hovedårsagen til de nuværende klimaændringer. Det tyder inter jo på.

Politikerne er desværre globalt blevet påvirket og overbevist om denne opfattelse om, at denne opfattelse er sandheden, men mod nature har vi ikke mange chancer, uanset hvor meget vi prøver at reducere vores udslip af drivhusgasser (CO2). Klimaforskere har tidligere udtalt, at IPCC ikke driver videnskab, men udelukkende politik.

Fokus bør fremover være, hvordan vi globalt i fremtiden skal tackle disse fra naturen naturligt tilbagevendende udfordringer af klimaet. Om 100 år er jeg bange for, at vore efterkommere vil ryste på hovedet over vores CO2-fiksering i 2018." Citat slut.

I stedet for at koncentrere alle vore miljøaktiviteter på CO2-udledningen, skulle vi hellere sætte, hårdt ind på at rydde op efter os. Det flyder med alverdens efterladenskaber i rendesten, i havet, i floder, under festivals, under fodboldkampe - you name it.

Vi mennesker er sgu nogle svin, og selv om vi i skolerne taler miljøproblemerne op, hjælper det ikke en tøddel.