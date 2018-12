Vi mangler en debat om det, vi siger ja til med FN's migrationspagt

Migrationspagt: I løbet af den seneste uges tid har jeg spurgt adskillige sædvanligvis velunderrettede og politisk interesserede venner om deres holdning til FN's migrationspagt, som den danske regering har været med til at lave en aftale om, en pagt der efter planen skal underskrives i december. Stort set alle adspurgte spurgte: "Hvad er det for en pagt, du taler om? Den har jeg hverken hørt eller set noget om! "

Jeg finder det skræmmende, at regeringen ikke har bestræbt sig på at orientere befolkningen om denne aftale, der har til hensigt at sætte globale standarder for indvandring. Dansk Folkeparti har som eneste parti i Folketinget forsøgt at få en debat, men det er indtil videre ikke lykkedes. Regeringen henviser blot til, at migrationspagten ikke er juridisk bindende og undlader at tage stilling til det pres, man som medunderskriver ganske givet vil blive udsat for, hvis man ikke følger flokken, men ønsker at gå egne veje, fordi det er bedst for vort land. Til Den Korte Avis har DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, sagt: "Der ligger forpligtelser i aftalen, selv om den ikke er juridisk forpligtende, for den angiver retningen for udlændingepolitikken og kan bruges til at lægge pres på den danske regering i internationale fora. "

Der er vægtige grunde til at være på vagt overfor den aftale, som tilsyneladende skal luskes ind ad bagdøren. USA meddelte allerede ved starten af forhandlingerne, at man ikke ville være med. Australien, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Polen, Estland og Bulgarien har meddelt, at man ikke vil underskrive aftalen. Den danske regering bør vise Folketinget og befolkningen den anstændighed og respekt at sørge for at få migrationspagten til debat i Folketinget. Det er langt fra sikkert, at der er opbakning til en dansk underskrift. Ganske vist skal regeringen ikke af Folketinget have tilladelse til at skrive under, men den gør det vel næppe, hvis den møder kraftige indvendinger mod migrationspagten.

Den 19. november bragte det ansete tyske dagblad Die Welt"et interview med formanden for Forbundsdagens udviklingsudvalg, Peter Ramsauer (CSU). Denne tyske toppolitiker advarer i meget skarpe vendinger mod FN´s migrationspagt. Ramsauer siger blandt andet, at "pagten åbner døre og porte på vid gab for flygtningestrømmen". Han udtrykker videre, at aftalen er gennemsyret af den holdning, at man bør anse migration for noget normalt og sågar noget ønskværdigt. Hertil kommer, at man i FN ønsker at ligestille flygtninge og migranter med hensyn til rettigheder, og ifølge pagten skal de underskrivende lande give migranter større muligheder for familiesammenføringer. Det harmonerer overhovedet ikke med den danske udlændingepolitik - tvært imod.

Aftalen kræver, at migranters adgang til de sociale systemer skal forenkles og gøres nemmere, og at de krav, der stilles til migranters eventuelle uddannelser, skal nedsættes. Ramsauer forudser, at befolkningens forståelse vil kunne ligge på et lille sted. Han mener, at det er ufatteligt, at Forbundsregeringen nægter at udlevere dokumenter og fakta, som har haft væsentlig betydning i forhandlingerne af pagten. Det skaber en regulær mistillid i såvel parlamentet som i befolkningen. Og generelt har orienteringen af befolkningen om FN's migrationspagt ikke været væsentligt bedre i Tyskland end i Danmark.

Gad vide, hvad den almindelige dansker med den sunde fornuft i behold vil sige til, at pagten tager det for givet, at masseindvandringen er et gode for såvel modtagerlandene, afsenderlandene og migranterne selv? Den danske regering er altså parat til at skrive under på et dokument, der fastslår som en given ting, at det vil være gavnligt for os, hvis vi tager imod en væsentligt større ikke-vestlig indvandring! Forstå det, hvem kan - jeg kan ikke.

Mig bekendt har ingen danskere bedt om denne pagt. Det kan ikke andet end at give bagslag og bidrage yderligere til mistilliden til politikere. Pagten lægger op til, at aktiviteter, som fremhæver et multikulturelt samfund, skal styrkes. Man skal således udvikle migranternes kulturelle identitet, hvilket betyder, at man skal bidrage til, at f.eks. muslimer i Danmark får en stærk oplevelse af sig selv som muslimer! Der har indtil nu været stor modstand mod den slags, fordi det uvægerligt vil bidrage til dannelsen af parallelsamfund.

Man kan kun opfordre regeringen til nøje at genoverveje konsekvenserne. Hvis det vil medføre, at Danmark slutter sig til de lande, der siger nej til pagten, kan vi glæde os over, at fornuften sejrede. Hvis regeringen fortsat ønsker at være medunderskriver på den danske befolknings vegne, bør den udskyde underskrivelsen, indtil der har været afholdt en vejledende folkeafstemning om sagen, hvilket meget passende kunne finde sted sammen med det forestående folketingsvalg.