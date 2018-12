Vi har styr på fakta om frokostpauserne

Spisepauser: I avisen Danmark forleden skriver direktør Torben Pedersen fra AMU Vest, at han ikke regner med at få tilgivelse eller syndsforladelse, når han erkender, at hans lærere ikke har betalt spisepause. Bare rolig, Torben: Du har helt ret. Vi tilgiver ikke. Syndsforladelsen må du tale med Vorherre om.

Torben Pedersen lægger sig fladt ned og tilstår, at lærerne aldrig har haft en betalt spisepause, hvorfor han ikke har taget spisepausen fra dem. Samtidig påstår han, at lærerne ikke har og aldrig har haft ret til den betalte spisepause.

Men lige dér har Torben Pedersen ikke styr på fakta. Fakta er følgende:

AMU Vest var i 2013 en del af overenskomstkonflikten vedrørende lærernes arbejdstid. Baggrunden var, at regeringen ønskede, at lærernes arbejdstid skulle normalises. Konflikten indebar, at lærerne på AMU-Vest blev lockoutet af Finansministeriet.

Lærerne på AMU Vest blev efterfølgende omfattet af regeringens lovindgreb - lov 409. Lov 409 betød, at lærerne skulle følge tjenestemændenes arbejdstidsregler (et regelsæt, der gælder for en lang række andre statsansatte, f.eks. i politiet, i forsvaret og administrative medarbejdere i ministerier). Lærerne blev med andre ord "normaliseret". De blev omfattet af samme regler som så mange andre statsligt ansatte.

Tjenestemændenes arbejdstidsaftale indeholder en bestemmelse om en betalt spisepause, som man har ret til, såfremt pausen varer mindre end en halv time, og såfremt lærerne står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.

Det var netop denne ret, som blev ekspliciteret ved overenskomstforhandlingerne 2018. Hvor parterne blev enige om, at på eksempelvis de overenskomstområder, der er omfattet af arbejdstidsaftalen, er der ret til betalt spisepause og denne kan ikke fjernes lokalt. Og vi har i øvrigt også aftalt, at retten ikke bortfalder, blot fordi arbejdsgiveren forlænger pausen til en halv time eller mere eller giver afkald på den ansattes pligt t il at stå til rådighed for arbejdsgiveren i pausen.

Med andre ord har lærerne på AMU Vest siden 2013 haft ret til betalt spisepause. I mere end fem år skulle lærerne have haft betalt spisepause. Det er ledelsens ansvar, at de ikke har haft det. Det er ledelsens ansvar at overholde reglerne for arbejdstid. Ingen andres. Så Torben Pedersen skylder. Og dét gør os vrede. Helt legitimt, i øvrigt.

Torben Pedersen bruger også en del spalteplads på at beskrive, at hvis lærerne skal have betalt spisepause, så vil det gå ud over økonomien på skolen. Vi fristes til at sige "No shit Sherlock".

Ja, lov 409 havde konsekvenser. Ja, forliget i 2018 har konsekvenser. Og det er op til Regeringen, ministrene og ledelserne at sørge for, at arbejdstidsreglerne kan efterleves også økonomisk på alle statslige arbejdspladser. Dét ansvar kan Torben Pedersen ikke vælte over på lærerne eller på os som faglige organisationer. Hus forbi.

Vi kæmper lige som Torben Pedersen for rimelige vilkår for vores uddannelsesinstitutioner. Men det har intet med spisepausen at gøre. Så vores råd til Torben Pedersen er: "Sørg for med det samme at overholde reglerne. Giv lærere den betalte spisepause, som er deres ret. De har ventet længe nok".